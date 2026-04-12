Для багатьох кава є невіддільною частиною ранкової рутини. Вона дає необхідний заряд енергії та має низку переваг для здоров’я. Проте цей популярний напій може становити серйозну загрозу, якщо поєднувати його з певними медикаментами.

За словами фармацевтки Дженніфер Буржуа, кава здатна змінювати те, як ліки засвоюються, метаболізуються або виводяться з організму. Напій може прискорити спорожнення шлунка, через що препарат пройде через систему ще до повного всмоктування. Кофеїн також конкурує з ліками, які залежать від ферментів печінки, що може непередбачувано вплинути на рівень діючої речовини у крові.

На щастя, повністю відмовлятися від кави не обов’язково. Достатньо лише правильно скоригувати час прийому таблеток. Фармацевти назвали сім основних препаратів, які категорично не варто запивати улюбленим ранковим напоєм.

Антидепресанти

Якщо вам призначили антидепресанти, варто переконатися, що ви не п’єте каву відразу після їх прийому. Наприклад, кофеїн може утворювати комплексний зв’язок із таким препаратом, як есциталопрам. Це значно ускладнює засвоєння ліків організмом і знижує їхню загальну ефективність.

Інші антидепресанти, такі як кломіпрамін та іміпрамін, розщеплюються тим самим ферментом, що й кофеїн. Якщо приймати їх разом із кавою, вони метаболізуються набагато повільніше. Це призводить до підвищення рівня препарату в крові та може спричинити відчуття сильної тривожності.

Ліки для щитоподібної залози

Гіпотиреоз — це стан, при якому щитоподібна залоза не виробляє достатньо гормонів. Це може викликати надмірну втому, біль у м’язах, депресію та збільшення ваги. Для лікування цього стану часто призначають левотироксин, засвоєння якого може суттєво знизитися через каву.

Дослідження показують, що кава здатна зменшити всмоктування цього препарату аж на 50%. Це призводить до нестабільного рівня гормонів та збереження симптомів хвороби. Саме тому пацієнтам радять почекати від 30 до 60 хвилин після прийому ліків, перш ніж пити каву.

Ліки проти остеопорозу

Медикаменти, які використовують для лікування остеопорозу (наприклад, ризедронат та алендронат), категорично не можна приймати разом із кавою. Це правило стосується як напоїв із кофеїном, так і без нього.

Навіть додавання молока або соку може зменшити засвоєння цих специфічних препаратів. Найбезпечніша практика, за словами експертів, — завжди запивати такі таблетки виключно звичайною чистою водою.

Препарати від застуди та алергії

Псевдоефедрин — це популярний назальний засіб, який допомагає при закладеності носа від застуди або алергії. Як і кофеїн, він є потужним стимулятором нервової системи.

Приймаючи ці ліки разом із кавою, ви можете посилити побічні ефекти, відчуваючи сильне нервове збудження та тремор. Людям із діабетом слід бути особливо обережними, адже таке поєднання може підвищити рівень цукру в крові та температуру тіла.

Антипсихотичні препарати

Пацієнтам, які приймають антипсихотичні препарати, такі як фенотіазин, клозапін або галоперидол, обов’язково доведеться відкоригувати час ранкової кави.

Кавові напої можуть серйозно порушити здатність вашого організму правильно метаболізувати ці медикаменти. Це несе пряму загрозу для стабільності стану пацієнта під час курсу лікування.

Ліки проти астми

Якщо у вас астма, лікар може призначити бронходилататори, такі як амінофілін або теофілін. Вони розслаблюють м’язи дихальних шляхів, значно полегшуючи дихання під час гострих нападів.

Поширеними побічними ефектами цих ліків є нудота, головний біль, неспокій та дратівливість. Вживання занадто великої кількості кофеїну може багаторазово посилити ці неприємні симптоми.

Препарати для розрідження крові

Ліки для розрідження крові часто призначають для запобігання утворенню тромбів після операцій або при серцевих захворюваннях. Оскільки вони перешкоджають згортанню крові, головним побічним ефектом є ризик кровотеч.

Приймати ці медикаменти з кавою дуже ризиковано, оскільки кофеїн також уповільнює згортання крові. Крім того, кава знижує рівень pH у шлунку, що змушує такі препарати (наприклад, аспірин) всмоктуватися надто швидко і неконтрольовано.