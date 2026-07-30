Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що прихід Володимира Путіна до влади був нібито частиною «божественного задуму». За його словами, саме це допомогло Росії пережити один із найважчих періодів її історії.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на російські ЗМІ.

Що заявив Лавров про Путіна

Під час виступу Сергій Лавров згадав події 31 грудня 1999 року, коли перший президент Росії Борис Єльцин достроково пішов у відставку та передав повноваження тодішньому прем’єр-міністру Володимиру Путіну.

Очільник російського МЗС заявив, що Єльцин нібито передав владу єдиній людині, яка на той момент могла «зберегти Росію». На його думку, це свідчить про те, що країна є «міченою Богом», а в найважчі моменти історії їй нібито допомагають «згори».

Лавров також фактично назвав прихід Путіна до влади частиною «божественного задуму», який, за його словами, дозволив Росії уникнути серйозних потрясінь наприкінці 1990-х років.

Подібні заяви вже звучали в Росії

Представники російської влади та наближені до Кремля діячі вже неодноразово пов’язували президентство Володимира Путіна з релігійною риторикою.

Зокрема, режисер Микита Міхалков раніше розповідав, що Путін нібито говорив йому про свою особливу місію, визначену Богом. У 2025 році патріарх Московський Кирило також закликав росіян дякувати Богові за Путіна та назвав період його правління «благополучним».

Сам Володимир Путін також неодноразово заявляв, що впевнений у правильності свого політичного курсу, а Росія, за його словами, перебуває під Божим керівництвом.

Путін очолив Росію 31 грудня 1999 року після дострокової відставки Бориса Єльцина. Після внесення змін до Конституції РФ він отримав можливість залишатися на посаді президента до 2036 року.