Під час чергового засідання Ради Безпеки ООН представники Китайської Народної Республіки вкотре продемонстрували свою специфічну позицію щодо російської агресії. Заступник постійного представника КНР Сунь Лей виступив із заявою, у якій закликав «обидві сторони» — Україну та Росію — негайно припинити бойові дії, традиційно уникнувши засудження країни-агресорки та назвавши повномасштабну війну «конфліктом».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на виступ дипломата на засіданні Радбезу ООН.

Чому представник Китаю висловив співчуття Білорусі?

У своїй промові китайський дипломат особливу увагу приділив заявам російської сторони. Він висловив офіційні співчуття Російській Федерації та Білорусі через нібито «втрати серед цивільного населення», про які раніше звітувала представниця кремлівського режиму в контексті нещодавнього інциденту з автобусом у Брянській області РФ.

Сунь Лей підкреслив, що будь-які атаки на цивільних громадян є неприпустимими. Водночас він зрівняв втрати України від щоденних масованих російських бомбардувань із втратами країни-агресорки, назвавши поточні показники смертності мирного населення найбільшими з моменту початку «конфлікту».

«Усе це викликає серйозні співчуття. Найголовніше, що “конфлікт” перетікає в громадянський простір, і від цього страждають ні в чому не винні мирні мешканці. Якщо “конфлікт” буде тривати нескінченно, то будуть створені лиш додаткові страждання, руйнування і все більше ні в чому не винних людей буде відчувати трагедію», — заявив заступник постійного представника КНР Сунь Лей.

Які шляхи врегулювання пропонує Пекін?

Китайський посадовець закликав Київ та Москву утриматися від нанесення ударів по об’єктах критичної цивільної інфраструктури та якнайшвидше сісти за стіл переговорів для оголошення режиму припинення вогню. Крім того, він заявив про необхідність «викоренити першопричини конфлікту», проте дипломатично вирішив не уточнювати, які саме події чи дії держав він має на увазі під цим формулюванням.

На завершення свого виступу Сунь Лей вкотре повторив офіційну тезу Пекіна про те, що Китай начебто продовжує суворо дотримуватися політики повного нейтралітету в цьому питанні. Дипломат запевнив присутніх, що влада КНР і надалі готова виконувати роль посередника та всіляко сприяти як Києву, так і Москві у розгортанні дієвого мирного процесу.