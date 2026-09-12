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Китай надав Ірану супутникові знімки американської бази в Йорданії

Автор: Гончаренко Людмила

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Іран отримав від Китаю супутникові знімки американської військової бази в Йорданії напередодні ракетного удару 17 липня, унаслідок якого загинули троє військових США. Американські посадовці називають це найвагомішим доказом того, що китайська підтримка Тегерана призводить до втрат серед армії США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Посадовці, на яких посилається видання, не ідентифікували конкретні китайські компанії та не звинувачують Пекін у прямій причетності до атаки. Проте відомо, що Тегеран отримував супутникові дані як до, так і після обстрілу. Під час атаки балістичні ракети влучили в казарми, убивши трьох і поранивши чотирьох американських солдатів.

Представники влади США порушили питання передачі знімків у розмові з китайськими колегами, проте ті відкинули звинувачення та зажадали доказів. Ця інформація може посилити напруженість напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

У травні Вашингтон уже запровадив санкції проти трьох компаній із КНР за продаж супутникових знімків Ірану. Американська влада побоюється, що такі дані можуть полегшити Тегерану атаки на військові кораблі США в регіоні.

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За даними Reuters, від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого загалом загинуло 19 американських військовослужбовців, а понад 800 зазнали поранень.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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