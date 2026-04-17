Креслення, звіти та фотографії: у США спливли таємні документи уряду про НЛО

Після смерті керівника відділу кібербезпеки секретної ядерної лабораторії США його син знайшов приховані документи. Знайдені файли вказують на те, що американський уряд десятиліттями таємно вивчав непізнані літаючі об’єкти.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Йдеться про колишнього посадовця Національної лабораторії Лос-Аламос (LANL), яка розташована в штаті Нью-Мексико та традиційно займається розробкою ядерної зброї. Серед особистих речей померлого виявили внутрішні меморандуми, наукові звіти та історичні фотографії, марковані як матеріали про «атмосферні аномалії».

Щоб захистити родину, імена померлого фахівця та його сина не розголошують. Відомо лише, що матеріали передали журналісту-розслідувачу Джеремі Корбеллу. За його словами, архів містить протоколи урядових зустрічей на найвищому рівні та дослідження, безпосередньо пов’язані із силовими установками непізнаних апаратів. У документах також фігурують дані про спостереження подібних явищ над територією Росії.

«Це справжнє наукове дослідження НЛО на засекреченому рівні всередині наших військових відомств. Ці документи є стовідсотковим доказом того, що в Лос-Аламосі до цього явища ставилися дуже серйозно», — зазначає Корбелл.

Серед переданих файлів є оригінальні полароїдні знімки, які детально аналізувалися фахівцями. На фотографіях зафіксовано дископодібні та циліндричні об’єкти, а також кола на полях. Окремий звіт за 1987–1991 роки містить десятки ескізів і збільшених кадрів, зроблених свідками над узбережжям Флориди. Очевидці описували апарати шириною понад 30 метрів із яскравими вогнями та видимими «ілюмінаторами», які безшумно зависали над житловими будинками та лісами.

Журналіст витратив кілька років на перевірку автентичності матеріалів, перш ніж заявити про них публічно. Він виявив у звітах імена діючих науковців, з якими був знайомий особисто, проте вони ніколи не згадували про свою участь у подібних проєктах. Оприлюднення цього архіву знову привертає увагу до Лос-Аламоса — об’єкта, який від часів холодної війни фігурує у справах про приховування урядом знахідок неземного походження та зберіганні іншопланетних матеріалів.