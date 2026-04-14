Російська влада намагається всіляко применшити значення нищівної поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині. Проте насправді Москва чудово усвідомлює, що втратила свого головного політичного союзника та лобіста інтересів у Європейському Союзі.

Після 16 років безперервного правління Орбан поступився владою опозиціонеру Петеру Мадяру, і ця подія викликала неабияке роздратування в Москві. Речник Кремля Дмитро Пєсков вже публічно заявив, що Росія не вітатиме нового лідера з перемогою. Він відкрито назвав Угорщину «недружньою країною», яка продовжує підтримувати європейські санкції проти РФ.

Поки офіційні російські посадовці роблять вигляд, що нічого катастрофічного не сталося, серед так званих «воєнкорів» шириться справжня паніка. Російські пропагандисти б’ють на сполох, розуміючи, що Кремль назавжди втратив свій голос у Європі. Тепер у Росії більше немає впливового партнера, який міг би одноосібно ветувати невигідні для неї рішення Брюсселя.

Протягом багатьох років політика Орбана ідеально збігалася з інтересами російського диктатора Володимира Путіна. Угорський прем’єр систематично блокував зусилля ЄС щодо надання військової та фінансової допомоги Україні. Саме тому Путін особисто підтримував партію Орбана під час цієї виборчої кампанії 2026 року, але це не допомогло втримати владу.

Аналітики переконані, що показова дипломатична байдужість Москви є лише спробою приховати величезний геополітичний провал.

«Кремль, ймовірно, применшує втрату свого ключового союзника в Європі, щоб продемонструвати впевненість у тому, що на Україну нібито й надалі чинитиметься тиск з метою змусити її прийняти умови Росії щодо завершення війни», — підсумовують експерти ISW.