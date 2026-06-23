Замість витрат на дорогі медикаменти варто звернути увагу на доступний природний засіб із потужним знеболювальним ефектом. Відома дієтологиня Роксана Ехсані стверджує, що звичайний заварений корінь імбиру володіє унікальною здатністю зупиняти патологічні процеси в організмі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на EatingWell.

Секрет такої високої ефективності розкрили фахівці на сторінках видання Journal of Functional Foods. Дослідники з’ясували, що кореневище містить високу концентрацію гінгеролу та шогаолу — специфічних антиоксидантів, здатних миттєво блокувати дію шкідливих молекул і захищати здорові клітини від пошкоджень.

Медичний журнал Nutrients пішов ще далі у своїх висновках, прирівнявши дію цього натурального продукту до популярного синтетичного препарату ібупрофену. Регулярне споживання гарячого настою суттєво покращує самопочуття пацієнтів, які страждають від вовчака, ревматоїдного артриту, псоріазу та різноманітних уражень кишківника.

Особлива цінність продукту полягає саме у боротьбі з прихованим хронічним запаленням. Цей тривалий і часто непомітний руйнівний процес медики вважають головним винуватцем раптових інфарктів, інсультів та розвитку цукрового діабету.

Крім потужного знеболення, активні компоненти спеції стимулюють спалювання надлишкового жиру, про що свідчать матеріали Diabetology & Metabolic Syndrome. Експерти радять щодня пити напій зі свіжого кореня або сухого порошку задля нормалізації рівня холестерину, стабілізації цукру в крові та зміцнення імунітету абсолютно природним шляхом.