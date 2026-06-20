Знайдено ідеальну ягоду для серця: знижує ризик інсульту та покращує кровообіг

Кавун — це не просто смачний та соковитий спосіб відновити водний баланс у спеку. Дедалі більше наукових даних свідчать про те, що ця ягода здатна ефективно підтримувати здоров’я серця, покращуючи кровообіг, зменшуючи жорсткість артерій та забезпечуючи організм життєво важливими нутрієнтами.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на медичне видання Verywell Health.

Секретний інгредієнт для судин — L-цитрулін

Більшість корисних властивостей кавуна для серця пов’язані з маловідомою хімічною речовиною. За словами дієтологині Джоанни Кац, кавун є одним із найбагатших природних джерел амінокислоти L-цитруліну.

Організм використовує її для підвищення рівня іншої амінокислоти — L-аргініну, яка безпосередньо стимулює вироблення оксиду азоту. Саме оксид азоту допомагає нашим кровоносним судинам розслаблятися, що сприяє здоровому кровообігу та зниженню тиску.

Що показують дослідження

У нещодавному дослідженні учасники щодня випивали 500 мл кавунового соку протягом двох тижнів. Результати продемонстрували помітне покращення кровотоку та функції мікросудин.

Інший масштабний метааналіз 17 рандомізованих досліджень підтвердив, що тривале та регулярне споживання кавуна зменшує жорсткість артерій. Це надзвичайно важливий показник, адже жорсткі артерії підвищують ризик гіпертонії, інсультів та інфарктів.

Проте лікарі закликають оцінювати ці дані тверезо.

«Я б описала кавун як їжу, що підтримує серце, але це не магічне лікування високого кров’яного тиску або серцево-судинних захворювань», — наголошує Джоанна Кац.

Лікопін та вітамінний заряд

Окрім L-цитруліну, кавун містить лікопін — каротиноїдний антиоксидант із потужними протизапальними властивостями. Оскільки хронічне запалення є одним із головних факторів розвитку хвороб серця, регулярне надходження лікопіну допомагає знизити ці ризики. Крім того, ягода є чудовим джерелом вітаміну С, калію та магнію.

Показник загального здорового раціону

Масштабні опитування у США показали цікаву тенденцію: люди, які регулярно їдять кавуни, загалом мають здоровіший раціон. Вони споживають більше клітковини, мінералів та вітамінів, і водночас їдять менше доданого цукру та шкідливих насичених жирів. Дієтологи припускають, що солодкий кавун часто стає корисною заміною переробленим десертам та шкідливим снекам.