Постійна слабкість та низький тиск часто лякають людей, проте не завжди є приводом для паніки. У більшості випадків такий стан є індивідуальною нормою і не потребує лікування медикаментами.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на кардіолога Віру Горбачову.

Фахівчиня зазначає, що показники систолічного (верхнього) тиску нижче 105 мм рт. ст. у дорослих найчастіше свідчать про конституційну гіпотензію. Це хронічно знижений тиск, який є індивідуальною особливістю організму, а не наслідком патологій чи прийому ліків.

Найчастіше такий стан зустрічається у молодих жінок астенічної статури. Пацієнти можуть взагалі не мати виражених симптомів, або ж скаржитися на втому, знижену працездатність та запаморочення при різкій зміні положення тіла.

«Цей стан зумовлений особливостями автономної регуляції, має стабільний перебіг і зазвичай асоціюється з низьким ризиком серцево-судинних ускладнень. У більшості випадків він не потребує медикаментозного лікування», — пояснює кардіолог.

Замість пошуку пігулок лікарка радить скоригувати спосіб життя. Головними правилами для людей з гіпотензією мають стати адекватна гідратація (вживання достатньої кількості води), регулярна фізична активність та уникнення тривалого стояння на одному місці.

Водночас фахівчиня наголошує, що конституційну (ідіопатичну) гіпотензію важливо професійно відрізняти від інших видів низького тиску, які можуть бути симптомом серйозніших захворювань.