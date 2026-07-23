Липневий повний Місяць, відомий як Оленячий Місяць (Buck Moon), стане однією з найяскравіших астрономічних подій літа. Хоча це звичайна фаза природного супутника Землі, вона традиційно привертає увагу астрономів-аматорів, фотографів і всіх, хто любить спостерігати за нічним небом.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Назва «Оленячий Місяць» походить із традицій корінних народів Північної Америки. Саме в липні у самців оленів починають активно відростати нові роги, що й стало символом цього повного Місяця.

Чому липневий повний Місяць називають Оленячим

За даними Old Farmer’s Almanac, назви повних Місяців пов’язані із сезонними змінами в природі, поведінкою тварин та сільськогосподарськими циклами. Вони не є офіційними астрономічними термінами, однак широко використовуються й сьогодні.

У різних культурах липневий повний Місяць також називали Грозовим, Сінним або Малиновим Місяцем, пов’язуючи його з погодою, збором урожаю чи дозріванням ягід.

Коли спостерігати Оленячий Місяць

Повна фаза Місяця припаде на 29 липеня 2026 року. Найкраще спостерігати його після заходу Сонця, коли Місяць підіймається над горизонтом. Найкращі умови будуть у місцях із мінімальним світловим забрудненням.

Для спостереження не потрібне спеціальне обладнання, хоча бінокль дозволить краще роздивитися поверхню супутника. Водночас через яскраве освітлення кратери й рельєф будуть менш контрастними, ніж під час інших фаз.

Чому ця подія досі привертає увагу

Попри сучасні космічні дослідження, повний Місяць залишається важливою подією для мільйонів людей. У давнину за місячними циклами визначали час польових робіт, подорожей і зміни сезонів.

Сьогодні науковці вивчають Місяць за допомогою космічних місій, зокрема програм NASA, однак такі явища, як Оленячий Місяць, допомагають поєднати сучасну науку з багатовіковими традиціями спостереження за небом. Кожен повний Місяць залишається нагадуванням про природні цикли та місце Землі у космосі.