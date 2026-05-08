Кокосова чи оливкова олія: яка корисніша для серця та схуднення

Кокосову олію часто називають сучасним суперфудом та активно просувають як панацею для здоров’я. Проте, коли справа доходить до реальної користі для серця, чи дійсно вона перевершує звичну нам оливкову? Експерти стверджують: попри гучні маркетингові заяви, саме оливкова олія має значно сильнішу науково доведену базу щодо зниження серцево-судинних ризиків.

Дієтологи зазначають, що обидва продукти містять приблизно однакову кількість загального жиру та калорій на одну столову ложку (близько 120 ккал та 13,5 г жиру). Однак їхній вплив на організм кардинально відрізняється через типи жирних кислот, які входять до їхнього складу.

Головна проблема кокосової олії полягає у високому вмісті насичених жирів — понад 11 грамів на порцію, тоді як в оливковій їх менше двох грамів. Натомість оливкова олія є лідером за вмістом корисних мононенасичених жирів (майже 10 грамів) та поліненасичених жирних кислот, таких як омега-3 та омега-6, які критично важливі для правильної роботи мозку та еластичності судин.

«Вживання їжі з високим вмістом насичених жирів може суттєво підвищити рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), так званого “поганого” холестерину. Він має здатність накопичуватися в артеріях, збільшуючи ризик розвитку серцевих захворювань та інсульту. Заміна насичених жирів ненасиченими допомагає ефективно підтримувати здоров’я серця», — пояснюють фахівці.

Окрім сприятливого впливу на кровоносну систему, оливкова олія має низку інших переваг. Її фенольні сполуки та поліфеноли діють як потужні антиоксиданти, які зменшують запалення, стимулюють вироблення лейкоцитів для зміцнення імунітету та пригнічують розмноження шкідливих бактерій. Регулярне споживання цього продукту статистично пов’язане з нижчим ризиком смертності від респіраторних та серцевих недуг.

Водночас кокосова олія також не позбавлена користі — вона містить лауринову кислоту та вітамін Е, які борються з оксидативним стресом. Проте для щоденного використання та контролю ваги лікарі радять обирати саме оливкову, адже вона допомагає запобігти станам, пов’язаним з ожирінням, та ефективно регулює рівень цукру в крові (гіперглікемію).