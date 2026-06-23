Довгий час астрономи вважали, що через кілька мільярдів років Землю неминуче поглине Сонце, коли воно перейде у стадію червоного гіганта. Однак нове дослідження бельгійських і французьких астрофізиків свідчить, що майбутнє нашої планети може виявитися зовсім іншим.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Провідний автор дослідження з Левенського католицького університету Матс Ессельдерс пояснив, що доля Землі залежатиме від взаємодії двох потужних космічних процесів. Згідно з новими комп’ютерними моделями, під час старіння Сонця сильні зоряні вітри можуть відштовхнути Землю на більш віддалену орбіту. Подібний сценарій, за розрахунками вчених, можливий і для Марса. Водночас Меркурій та Венера, найімовірніше, будуть поглинуті розширеним Сонцем.

Раніше науковці припускали, що ефект приливної взаємодії поступово наблизить Землю до зорі, прирікаючи її на знищення. Проте нові моделі, а також спостереження за зорею L2 Puppis, яка перебуває на схожому етапі еволюції, показали, що втрата Сонцем маси може суттєво змінити цей сценарій. Співавтор роботи Стефан Матіс із дослідницького центру Париж-Сакле зазначив, що вплив зоряних вітрів у такій ситуації може переважати гравітаційне тяжіння.

Попри можливе збереження самої планети, перспективи для життя залишаються невтішними. Після фази червоного гіганта Сонце перетвориться на білий карлик — надзвичайно щільний залишок зорі, який більше не підтримуватиме термоядерні реакції. Через поступове зменшення випромінювання Земля зрештою стане холодним і непридатним для життя світом.

Результати дослідження опубліковані в журналі Astronomy and Astrophysics. Вчені наголошують, що описані процеси відбудуться не раніше ніж через 7–8 мільярдів років. Водночас вони продовжують уточнювати моделі еволюції Сонця, оскільки навіть незначні зміни у швидкості втрати його маси можуть вплинути на майбутнє всієї Сонячної системи.