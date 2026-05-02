Високий рівень холестерину часто розвивається непомітно, поступово закупорюючи артерії та підвищуючи ризик серцевих захворювань, інфаркту та інсульту. Хоча більшість людей пов’язують цю проблему виключно з харчуванням, кардіологи назвали три приховані фактори, які тихо руйнують здоров’я судин.

Першим і найбільш недооціненим чинником лікарі вважають генетику. За словами кардіологів Бхарата Сангані та Натаніеля Лебовіца, ключовим спадковим фактором ризику є високий рівень ліпопротеїну(а) або Lp(a). Це специфічна «липка» частинка холестерину, яка діє як клей для бляшок, сприяє згортанню крові та запаленню в артеріях. Цей показник не входить до стандартного ліпідного профілю і зазвичай зовсім не реагує на зміну дієти чи способу життя.

Друга причина — нестача якісного сну. Поганий відпочинок підвищує рівень гормонів стресу, зокрема кортизолу, що безпосередньо порушує метаболізм і регуляцію апетиту.

«Порушення сну або його нестача може знизити рівень ЛПВЩ і підвищити рівень тригліцеридів. Підвищений кортизол може збільшити рівень ЛПНЩ та заважати організму виводити холестерин з крові», — зазначає експертка Мішель Рутенштейн.

Третій прихований фактор — хронічне запалення, яке може виникати через аутоімунні захворювання, хвороби ясен або хронічні інфекції. Такий стан непомітно пошкоджує стінки судин і змушує «поганий» холестерин швидше окислюватися та перетворюватися на бляшки, що є прямим шляхом до атеросклерозу.

Для захисту серця експерти радять просити лікаря про розширений аналіз на ліпопротеїн(а) та аполіпопротеїн В, особливо за наявності сімейної історії ранніх хвороб серця. Також критично важливо споживати багаті на клітковину продукти (овес, бобові, цільні злаки) та приділяти аеробним навантаженням щонайменше 150 хвилин на тиждень разом із двома силовими тренуваннями.