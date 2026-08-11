Каліфорнія може зіткнутися з мегаповінню, здатною затопити величезні території штату та перетворити Центральну долину на подобу внутрішнього моря. У деяких районах вода може піднятися приблизно до 6 метрів, а евакуація знадобиться понад 1,5 мільйона людей.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail та дослідження сценарію ARkStorm 2.0.

Що таке ARkStorm 2.0

Сценарій передбачає серію потужних атмосферних річок, які одна за одною накриватимуть Каліфорнію приблизно протягом місяця. Вони принесуть надзвичайні обсяги дощу та снігу, спричиняючи повені, зсуви, перебої з електроенергією та транспортний колапс.

«Це завжди було питанням “коли”, а не “чи”. До глобального потепління це могло статися через століття. Тепер цілком імовірно, що це станеться ще за мого життя», – заявив кліматолог UCLA Деніел Свейн.

Чому ризик зростає

Тепліше повітря здатне утримувати більше вологи. При кожному підвищенні температури приблизно на 1°C атмосфера може накопичувати близько 7% додаткової водяної пари.

Одночасно в горах Сьєрра-Невада дедалі більше опадів випадає у вигляді дощу, а не снігу. Це може збільшити стік води в окремих районах на 200–400% порівняно з історичними мегаштормами.

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«Ви отримуєте і сильніші опади, і значний перехід від снігу до дощу», – пояснив Свейн.

Збитки можуть перевищити трильйон доларів

Найбільша загроза нависає над Центральною долиною Каліфорнії. За оцінками дослідників, близько чверті будівель штату можуть постраждати від підтоплень, а сукупні збитки здатні перевищити 1 трильйон доларів.

Учені наголошують: це не прогноз конкретної бурі. ARkStorm може реалізуватися цієї зими, через кілька десятиліть або ще пізніше, однак зміна клімату вже зробила подібний сценарій значно ймовірнішим.