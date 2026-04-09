Зупинка системи течій Атлантики, до якої належить Гольфстрім, призведе не лише до стрімкого похолодання в Європі. Колапс океанічного «конвеєра» вивільнить величезні запаси вуглекислого газу з глибин, спровокувавши екстремальне та незворотне нагрівання планети.

Дослідники з Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін змоделювали сценарій руйнування Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC) — гігантської системи, яка розподіляє тепло по всій Землі. Якщо раніше вважалося, що її зупинка просто занурить Північну півкулю в новий Льодовиковий період, то нові дані свідчать про масштабнішу кризу. Комп’ютерні симуляції показали, що зупинка циркуляції підніме на поверхню глибоководні маси, які десятиліттями накопичували вуглець.

Цей процес різко збільшить концентрацію CO2 в атмосфері, додавши до глобального потепління ще близько 0,27°C. Парадокс ситуації полягає в тому, що для Північної півкулі ці парникові гази трохи пом’якшать суворе похолодання від зупинки течій. Проте для Південної півкулі наслідки будуть нищівними: температури в Антарктиді можуть підскочити на 10°C, що призведе до катастрофічного танення льодовиків та підвищення рівня світового океану.

«Океан завжди був нашим найбільшим союзником, поглинаючи чверть усіх антропогенних викидів CO2. Наше дослідження показує, що зупинка AMOC може перетворити Південний океан із поглинача вуглецю на його гігантське джерело, підживлюючи ще потужніше глобальне потепління», — наголосив директор інституту Йохан Рокстрьом.

Причиною уповільнення системи є масове танення льодовиків: прісна вода розбавляє солоні океанічні води, позбавляючи їх щільності, необхідної для підтримки течій. Найстрашніший висновок вчених полягає в тому, що за нинішньої концентрації вуглекислого газу в атмосфері (понад 420 частин на мільйон) крах системи буде незворотним. Якщо AMOC зупиниться сьогодні, ця життєво важлива океанічна артерія вже ніколи не зможе відновитися.