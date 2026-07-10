Керівник NASA Джаред Айзекман заявив, що космічне агентство володіє знімками об’єктів, природу яких поки не вдалося достовірно пояснити. Водночас він наголосив, що це не є доказом існування позаземного життя чи інопланетних цивілізацій.

Про це повідомляє Daily Mail.

Що заявив глава NASA

Під час інтерв’ю Джеку Гордону Айзекман розповів, що деякі космічні знімки містять об’єкти, які не можна впевнено пояснити кометами чи іншими відомими природними явищами.

«Ми отримали зображення, і, виходячи з наявних даних, не знаємо, що саме на них зафіксовано», – сказав він.

Водночас очільник NASA підкреслив, що ніколи не бачив доказів існування уламків НЛО або тіл інопланетян, які нібито приховує уряд США.

Чи вважає NASA, що інопланетяни існують

Айзекман припустив, що у Всесвіті може існувати життя поза межами Землі, однак наразі це лише наукова гіпотеза.

«Є цілком реальна можливість, що за нашого життя ми дійдемо висновку, що життя у Всесвіті є значно поширенішим, ніж ми сьогодні вважаємо», – зазначив він.

При цьому NASA офіційно продовжує дотримуватися позиції, що не має підтверджених доказів існування інопланетного життя.

Марсіанські зразки можуть дати відповіді

За словами Айзекмана, великі надії покладаються на зразки гірських порід, які нині залишаються на Марсі після роботи марсохода Perseverance.

«Якщо ми повернемо ці зразки на Землю, існує висока ймовірність, що вони вкажуть принаймні на існування мікробного життя на Марсі в минулому», – сказав керівник NASA.

Якою є головна мета космічних досліджень

Айзекман наголосив, що одним із ключових завдань NASA є пошук відповіді на запитання, чи самотнє людство у Всесвіті.

Він також повідомив, що майбутні місії програми Artemis використовуватимуть сучасні камери високої роздільної здатності. Це дозволить отримати детальніші зображення поверхні Місяця та, за його словами, остаточно спростувати популярні теорії змови про нібито інсценування місячної висадки.

Важливо: заява Джареда Айзекмана стосується лише наявності неідентифікованих об’єктів на окремих космічних знімках. Вона не підтверджує існування інопланетян чи позаземних цивілізацій, а лише вказує на те, що частина спостережень поки не має остаточного наукового пояснення.