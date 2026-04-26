Дослідники виявили стародавню тектонічну межу юрського періоду, яка залишилася після колосального розпаду суперконтиненту Гондвана 180 мільйонів років тому. Цей гігантський шрам на земній корі допоможе науковцям передбачити, як саме виглядатиме наша планета через мільйони років.

Виявлена структура отримала назву трансформна межа Ровума (RTM). Вона простягається більш ніж на 500 кілометрів уздовж узбережжя Мозамбіку та Танзанії, слугуючи чітким роздільником між континентальною та океанічною корою. Вчені змогли побачити цей доісторичний розлом завдяки супутниковим даним та методу сейсмічної рефлексії, який працює як своєрідне «УЗД для Землі».

Провідний автор дослідження, геофізик з Університету Дербі Джордан Фетіан наголошує, що підземні поштовхи вздовж цієї межі стрясали поверхню ще за часів динозаврів, і цей потужний сейсмічний процес тривав понад 50 мільйонів років.

«Наші висновки допоможуть краще зрозуміти рух плит. Завдяки цим результатам ми зможемо з’ясувати, куди по океану розкидало уламки Гондвани. У них можуть приховуватися цінні корисні копалини. Крім того, наше відкриття добре пояснює, чому в цьому регіоні так багато морських природних багатств», — пояснив науковець.

Геофізики зазначають, що це відкриття також має величезне практичне значення для розвитку сучасної економіки. Глибше розуміння тектоніки дозволить ефективніше видобувати геотермальну енергію на шельфі та безпечно закачувати під землю небезпечні парникові гази, щоб зупинити зміни клімату.

Водночас суто науковий результат дослідження вражає не менше: ширина переходу між корою та мантією тут становить лише 17 кілометрів, а її нахил сягає майже вертикальних 83 градусів. Це дозволило вирішити давню наукову загадку.

«Суперечка про точне положення переходу від континенту до океану та про будову Землі в цьому районі триває ще з 1980-х років. Тож наше відкриття нарешті ставить крапку в цьому питанні», — підсумував Фетіан.