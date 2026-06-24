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Генетична пастка: вчені з’ясували, яка група крові підвищує ризик розвитку діабету

Автор: Аліна Павленко

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Залежно від вашої групи крові, ви можете мати вищий ризик розвитку певних захворювань. Як повідомляє наукове видання ScienceAlert, нове масштабне дослідження показало, що носії групи крові B (відома як третя група), незалежно від резус-фактора, стикаються з підвищеним ризиком розвитку діабету 2-го типу.

Що показало нове дослідження

Команда науковців на чолі з епідеміологом Фан-Хуа Лю з лікарні Шенцзін (Китай) провела масштабний «парасольковий» огляд. Вони проаналізували 51 систематичний огляд та понад 270 імовірних зв’язків між групами крові та різними порушеннями здоров’я, щоб відсіяти слабкі або недостовірні дані.

«Ми перерахували кожну асоціацію і знайшли лише один випадок переконливих доказів зв’язку між групою крові B і ризиком розвитку цукрового діабету 2-го типу порівняно з іншими групами», — зазначили автори дослідження.

Наскільки великою є загроза

Ризик для носіїв третьої групи крові в середньому на 28% вищий, ніж для інших. Хоча цифра може здатися значною, фахівці заспокоюють: цей показник набагато менший за ризики, пов’язані зі шкідливими звичками та неправильним харчуванням.

Для порівняння, лише 50 грамів обробленого м’яса на день збільшують ризик діабету на 37%, а малорухливий спосіб життя — на 112%. Зайва вага залишається найсильнішим відомим фактором небезпеки. Дослідники наразі продовжують вивчати, що саме провокує цю вразливість. Згідно з дослідженнями 2025 року, ключову роль у цьому процесі може відігравати мікробіом кишечника, проте ця теорія ще потребує додаткових перевірок.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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