Адміністрація Дональда Трампа оприлюднила нову масштабну порцію секретних матеріалів про непізнані літаючі об’єкти (НЛО). До цього архіву увійшли свіжі фотографії, документи та одразу 46 раніше небачених відеозаписів, публікації яких вимагали американські законодавці.

Документи з’явилися на урядових ресурсах оборонного відомства рано-вранці. Серед найцікавіших матеріалів — моторошні аудіозаписи медичного опитування екіпажу «Аполлон-12». Ще в 1969 році астронавти повідомляли про загадкові спалахи та смуги світла у відкритому космосі.

Також в архіві є детальні звіти про помаранчеві кулі, що кружляли навколо військового гелікоптера, та таємничі «вогняні кулі», які спричинили масштабне розслідування поблизу ядерної бази в Нью-Мексико після Другої світової війни.

Довгоочікувана колекція з 46 відео демонструє НЛО у формі славнозвісних «Тік-Таків», зафіксованих Береговою охороною США. На інших кадрах видно загадкові сфери, що виринають з океану, ховаються у хмарах над Афганістаном або на величезній швидкості переслідують американські військові літаки над Перською затокою. Один із найбільш вибухових документів офіційно описує інцидент у лютому 2023 року: тоді американський винищувач F-16 справді збив непізнаний об’єкт над озером Гурон за допомогою ракети AIM-9X.

«Ці файли, приховані під грифами секретності, довго підживлювали виправдані спекуляції, і настав час американському народу побачити їх на власні очі. Це оприлюднення демонструє щиру відданість адміністрації Трампа безпрецедентній прозорості», — заявив міністр оборони Піт Хегсет.

Сам Дональд Трамп емоційно відреагував на публікацію у своїй соцмережі Truth Social. Він підкреслив, що попередні уряди роками приховували правду, і закликав громадян тепер самим вивчати відео та робити висновки щодо того, «що в біса відбувається».

Опубліковані матеріали стали прямою відповіддю на запит членів Конгресу, які вимагали доступу до засекречених файлів розвідувальної спільноти. Загалом після відповідної директиви Трампа Пентагон розсекретив вже понад 200 документів, безпосередньо пов’язаних із феноменом НЛО.