Після незвично холодного вторгнення арктичного повітря погода в Європі робить різкий розворот. В останню декаду травня на більшій частині континенту очікується масштабна хвиля тепла, яка може наблизитися до рекордних показників.

Феномен теплового купола

Різка зміна погодних умов зумовлена формуванням потужного висотного гребеня, який поширюється з Північно-Західної Африки на Західну та Центральну Європу. Це атмосферне явище створює так званий тепловий купол.

Стійкий антициклон діє як гігантська теплоізоляційна кришка. Повітря, що опускається всередині нього, постійно стискається і нагрівається, замикаючи розпечені маси біля поверхні землі. Провідні моделі прогнозування ECMWF та GFS вказують на вкрай нетипову для пізньої весни тропосферну ситуацію з аномально високим атмосферним тиском над більшою частиною континенту.

Температурні аномалії в Європі

На Піренейському півострові вже готуються до перших офіційних днів справжньої літньої спеки. В Іспанії та Португалії максимальна температура найближчими днями може піднятися до 35–38 градусів.

Згодом гаряче повітря поступово просуватиметься на північ і схід. До кінця тижня у Великій Британії, Франції та країнах Бенілюксу стовпчики термометрів удень покажуть понад 25 градусів, а подекуди сягнуть 30-градусної позначки. У Лондоні температура може перевищити багаторічну травневу норму на вражаючі 15 градусів. Лише на північних і південно-східних околицях Європи збережеться мінлива погода через активність атмосферних фронтів.

Наслідки для Центральної Європи

За даними метеорологів, Західна Європа наступного тижня зіткнеться з температурами, що на 8–10 градусів перевищують кліматичну норму. Країни Центральної Європи, зокрема Угорщина, опиняться на східній периферії теплового купола.

Повітряні маси надходитиме туди переважно з північно-західного напрямку. Хоча погода буде теплою, історичних температурних рекордів у цьому регіоні не очікується. Проте синоптики впевнено прогнозують тривалий період сухої та безхмарної погоди без жодних опадів.