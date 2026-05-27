Європа, яка цього тижня потерпає від рекордної спеки, є континентом, що нагрівається найшвидше у світі, а її територія простягається до Арктики, де температури зростають ще стрімкіше. Після того, як у понеділок та вівторок у Великій Британії, Ірландії та Франції були побиті температурні рекорди для травня, континент очікує ще сильніша спека найближчими днями.

Тепловий купол та парникові викиди

Причиною аномальної травневої спеки став так званий «тепловий купол» — маса теплого повітря з Північної Африки, яка опинилася в пастці під системою високого тиску над Західною Європою. Через це встановилася температура, яку зазвичай можна спостерігати лише в розпал літа. За даними Служби зміни клімату Copernicus (ЄС), тоді як планета в цілому нагрілася приблизно на 1,4°C порівняно з доіндустріальним періодом (1850–1900 роки), Європа стала гарячішою на 2,4°C.

«Майже все це тепло спричинене парниковим ефектом від викидів викопного палива, створеним людиною, а фактичний розподіл цього надлишкового тепла визначається кількома факторами», — пояснив дослідник з питань екстремальної погоди та зміни клімату з Імперського коледжу Лондона Бен Кларк.

Зміна атмосферних умов

Зсуви в атмосферній циркуляції призвели до частіших та інтенсивніших хвиль спеки під час європейського літа. Директор Copernicus Карло Буонтемпо зазначає, що протягом останніх 20–30 років переважають антициклональні умови (системи високого тиску), які роблять спеку більш імовірною. Чи є збільшення частоти таких систем високого тиску наслідком зміни клімату, чи це просто «статистична флуктуація» — вчені досі дискутують.

Ці системи високого тиску також називають «блокуючими максимумами», оскільки вони можуть залишатися нерухомими і не пропускати інші погодні системи в регіон. Професорка географії з Триніті-коледжу в Дубліні Мері Бурк пояснює, як вони працюють:

«Небо відкрите для нас, немає хмар. Це стабільна маса повітря, яка опускає тепле повітря до поверхні та відводить вологе, тому повітря не лише тепле, але й сухе».

Вплив Арктики та танення снігів

Ще однією важливою причиною є географія. Європа безпосередньо пов’язана з Арктикою, яка нагрівається набагато швидше, ніж решта планети — на 3,2°C вище доіндустріального рівня. Це значною мірою зумовлено «ефектом зворотного зв’язку альбедо»:

Яскравий сніг та лід зазвичай відбивають сонячне тепло назад у космос.

Коли вони тануть, оголюються темніші поверхні суші та океану, що інтенсивніше поглинають тепло.

За словами Бена Кларка, танення морського льоду додатково нагріває воду і прискорює танення інших льодовиків.

Крім того, за словами Карло Буонтемпо, в багатьох історичних регіонах Європи, де раніше взимку спостерігався тривалий період зі снігом та морозами, площа снігового покриву значно зменшилася. Це також призводить до оголення темної землі замість білого снігу.

Парадокс чистого повітря

З 1980-х років суворі екологічні норми значно зменшили викиди аерозолів. Але боротьба із забрудненням мала парадоксальний побічний ефект, оскільки дрібні частинки в атмосфері мали охолоджувальну дію, відбиваючи сонячне світло. Бен Кларк зазначає, що хоча зменшення забруднення повітря є надзвичайно важливим для здоров’я, воно водночас збільшує сонячну радіацію на поверхні Землі.