Згідно з останніми прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), явище Ель-Ніньйо може перерости у потужну кліматичну подію в період із липня до вересня цього року. Як повідомляє редакція порталу Новини Планети з посиланням на британське видання Daily Mail, температурні моделі фіксують значне потепління поверхні океану в центральній та східній частинах Тихого океану.

Експерти очікують, що температура води в критичних районах перевищить середні показники більш ніж на два градуси за Цельсієм.

Очікується, що цей природний цикл потепління суттєво посилить наслідки глобальних кліматичних змін. Генеральна секретарка ВМО Селеста Сауло наголосила, що Ель-Ніньйо матиме безпосередній, а подекуди й катастрофічний вплив на більшість регіонів планети.

«Це посилить ймовірність посух і сильних опадів, а також ризик небезпечних теплових хвиль як на суші, так і в морських акваторіях у багатьох регіонах світу», — заявила Селеста Сауло.

Механізм дії феномену та температурні рекорди

Кліматичний цикл Ель-Ніньйо є одним із найпотужніших природних чинників, що впливають на щорічні зміни погоди на Землі. Зазвичай пасати дмуть на захід через Тихий океан, відганяючи теплі води від узбережжя Південної Америки в бік Австралії.

Під час фази Ель-Ніньйо ці вітри слабшають або змінюють напрямок, дозволяючи масам теплої води накопичуватися в тропічній частині океану. Така концентрація тепла здатна різко підвищити середню глобальну температуру та порушити звичні атмосферні процеси.

Як це вплине на погоду у світі

Загострення ситуації відбувається на тлі рекордних теплових хвиль, які вже накрили Європу. Наприклад, у Великій Британії минулий місяць офіційно визнали найспекотнішим червнем за всю історію метеорологічних спостережень: середня температура становила 17,1 градуса за Цельсієм, що перевищило попередній рекорд 2025 року.

Водночас Франція продовжує потерпати від критично високих температур, які, за даними місцевої влади, вже призвели до значної кількості жертв серед населення.

Хоча нинішні європейські хвилі спеки безпосередньо не пов’язані з початком нового Ель-Ніньйо, кліматологи попереджають про подальше погіршення ситуації найближчими місяцями. Керівник міжнародної програми з енергетики та клімату Гарет Редмонд-Кінг зазначив, що смертоносні хвилі спеки вже наочно продемонстрували небезпеку навіть незначного підвищення глобальної температури.

«Тепер інтенсивний Ель-Ніньо додасть ще більше тепла в наш клімат, стрімко підвищуючи температурні показники майже в усьому світі найближчими місяцями», — підкреслив експерт.

За прогнозами фахівців, пік активності цього погодного патерну традиційно припаде на період із листопада до лютого. Окрім посилення глобального потепління, сильний Ель-Ніньйо може суттєво змінити розподіл опадів, зокрема спровокувати нетипові посухи в Північній Європі, а також вплинути на ймовірність суворих зимових холодів у наступні роки.