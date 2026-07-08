Експерти попереджають, що нинішнє кліматичне явище Ель-Ніньйо може стати найсильнішим за весь період сучасних спостережень. Якщо прогнози справдяться, світ може зіткнутися з новими рекордами спеки, посухами, повенями та іншими небезпечними погодними явищами.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Ель-Ніньйо може встановити новий рекорд

За словами фахівців, Ель-Ніньйо вже офіційно розпочався та продовжує швидко посилюватися. Це природне кліматичне явище виникає кожні два-сім років і пов’язане з підвищенням температури поверхневих вод у екваторіальній частині Тихого океану. Воно впливає на атмосферну циркуляцію, кількість опадів і температуру в багатьох регіонах планети.

Експерт Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) Тім Стокдейл заявив, що сучасні кліматичні моделі демонструють надзвичайно високу ймовірність рекордної сили цього Ель-Ніньйо.

«Я очікую, що він поб’є рекорди, хоча жодних абсолютних гарантій бути не може», — заявив експерт Тім Стокдейл.

За його словами, настільки одностайних прогнозів від різних кліматичних моделей вчені ще не спостерігали за понад три десятиліття досліджень.

Які наслідки прогнозують науковці

Фахівці зазначають, що рекордний Ель-Ніньйо може значно посилити вплив глобального потепління. Очікується підвищення температури майже в усіх регіонах світу, а також зростання ризику екстремальних погодних явищ.

Найсильніше потепління прогнозують для Північної Америки, Європи, Північної Африки та більшої частини Азії. Водночас деякі країни можуть зіткнутися із сильними посухами, тоді як інші — із надмірними опадами, повенями та зсувами.

У Всесвітній метеорологічній організації також закликали країни готуватися до температур, вищих за кліматичну норму, майже по всій планеті.

На думку вчених, Ель-Ніньйо досягатиме максимальної сили наприкінці року, однак його наслідки можуть відчуватися ще протягом 2026 та 2027 років, впливаючи на погоду, врожайність і частоту небезпечних природних явищ у різних куточках світу.