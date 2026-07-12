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Експерти назвали продукти, у яких магнію більше, ніж у бананах

Автор: Аліна Павленко

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Банани часто вважають одним із найкращих джерел магнію, однак існує чимало продуктів, які містять цього мінералу значно більше. Фахівці пояснили, що саме варто додати до раціону, щоб ефективніше поповнювати запаси магнію.

Про це повідомляє Verywell Health.

Які продукти містять найбільше магнію

На першому місці опинилося гарбузове насіння. Лише 30 грамів цього продукту містять близько 168 мг магнію — майже 40% добової норми для дорослої людини. Багатим джерелом мінералу також є насіння чіа, у якому міститься приблизно 95 мг магнію на порцію.

Серед горіхів найбільше магнію мають кеш’ю та мигдаль. В одній жмені кеш’ю міститься майже 83 мг магнію, а в мигдалі — понад 76 мг.

Бобові та овочі також багаті на магній

Хорошими джерелами магнію є чорна квасоля, едамаме та червона квасоля. Крім магнію, вони забезпечують організм рослинним білком і клітковиною.

Також експерти радять регулярно вживати шпинат. Одна склянка вареного шпинату містить близько 156 мг магнію, що значно перевищує його кількість у банані. Корисним вибором стане й печена картопля зі шкіркою, яка також допомагає поповнювати запаси цього мінералу.

Фахівці нагадують, що магній необхідний для нормальної роботи нервової системи, м’язів, серця та кісток. Добова потреба для більшості дорослих становить від 320 до 420 мг залежно від віку та статі. Регулярне вживання продуктів, багатих на магній, допомагає підтримувати здоров’я без необхідності приймати харчові добавки.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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