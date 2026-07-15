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«Є один чоловік, який мені дуже подобається»: Олена Тополя зробила несподіване зізнання

Автор: Аліна Павленко

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Співачка Олена Тополя зізналася, що вже залишила в минулому історію розлучення з фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Артистка також відверто розповіла, що готова впустити у своє життя нове кохання.

Про це вона розповіла в інтерв’ю для «НАСПРАВДІ SHOW».

«Є один чоловік, який мені дуже подобається»

За словами співачки, зараз у її житті є чоловік, який викликає щиру симпатію, хоча особисто вони навіть не знайомі.

«Є один чоловік, який мені дуже подобається, але я вам не скажу, хто це. Ми навіть не знайомі. Він мені періодично попадається десь в Instagram. Це дуже мудра людина. Він набагато старший… Сексуальність — вона в мудрості», — поділилася артистка.

Олена Тополя зазначила, що для неї привабливість чоловіка визначається не зовнішністю, а внутрішньою енергією, досвідом і зрілістю. Саме ці якості, за її словами, створюють відчуття надійності та впевненості.

Чи готова Олена Тополя знову вийти заміж

Співачка також відповіла на запитання про можливе друге заміжжя. Вона наголосила, що не вважає офіційний шлюб головною умовою справжніх стосунків.

«Не в паспорті, не в штампі справа. Душі єднаються точно не в РАГСі. Душі єднаються по згоді одна з іншою», — пояснила вона.

Крім того, Олена запевнила, що після історії із шантажем інтимним відео не втратила довіри до чоловіків і не закрилася від нових почуттів.

«Я ні від чого не відгороджуюся і не відмовляюся від кохання з чоловіком. Якщо з’явиться такий у моєму просторі — я тільки за», — підсумувала артистка.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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