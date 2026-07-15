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Дженніфер Лопес блиснула діамантами на святкуванні свого 57-річчя у Парижі

Автор: Аліна Павленко

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Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес напередодні свого 57-річчя влаштувала розкішне святкування у Парижі. Зірка з’явилася у трьох дизайнерських образах, доповнених ювелірними виробами із понад 400 каратів діамантів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на E! News.

Святкування відбулося у колі близьких друзів і родини, серед яких була й молодша сестра співачки Лінда Лопес.

Три дизайнерські образи та сотні каратів діамантів

Першим образом Дженніфер стала біла сукня від Stephane Rolland із високим коміром та ефектним силуетом. До неї співачка одягла прикраси Chopard із понад 42 каратами рубінів та 112 каратами діамантів, а також каблучку з білим золотом.

Згодом Лопес з’явилася у чорній сукні Tamara Ralph із корсетним ліфом. Цей образ доповнили кольє зі 190 каратами діамантів, сережки, масивний браслет та каблучка із дорогоцінним камінням.

Найефектнішим став третій вихід — майже прозора сукня Zuhair Murad із кристалами та накидкою з пір’я. Її завершували довгі сережки з діамантами та великими білими перлами.

дженніфер лопес
Дженніфер Лопес. Фото: MEGA/GC Images

Як Дженніфер Лопес відсвяткувала день народження

Світлинами зі святкування Дженніфер Лопес поділилася в Instagram, коротко підписавши публікацію:

«Просто це відчуття. Святкування дня народження в Парижі!»

Під час вечора співачка також привітала свою сестру Лінду, якій у червні виповнилося 55 років.

Стилістами всіх трьох образів стали Роб Зангарді, Маріель Генн і Ханна Маргесон, а над зачіскою та макіяжем працювала команда, яка вже багато років співпрацює із Дженніфер Лопес. Святкування стало однією з найяскравіших світських подій Паризького тижня моди.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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