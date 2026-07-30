Після повідомлень про ураження іранського судна Тегеран почав вимагати від України компенсації, а окремі іранські посадовці заговорили про можливу відповідь балістичними ракетами. Втім, дипломат Роман Безсмертний вважає, що ці заяви були пов’язані насамперед із внутрішньою політикою Ірану.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Чому ракетні погрози Ірану не вважали загрозою

Після різких заяв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зв’язався з іранською стороною, що допомогло знизити напругу. Погрози лунали від глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі та окремих парламентарів, однак вони не контролюють ракетні сили країни й не ухвалюють рішень про проведення атак.

Балістичними ракетами керує Корпус вартових Ісламської революції. За словами Безсмертного, реальним приводом для занепокоєння стали б заяви командувача КВІР або керівництва його ракетних військ, але таких сигналів не надходило.

«Якби це сказав командувач КВІР або ракетних військ КВІР, тоді можна було б про щось думати. А це лише наводять шум», — наголосив дипломат.

Навіщо посадовці Ірану погрожували Україні

Безсмертний пов’язав заяви з політичною кризою всередині Ірану. Після контактів зі Сполученими Штатами Аракчі, президент Масуд Пезешкіан і голова парламенту опинилися під тиском прихильників жорсткого курсу, які почали звинувачувати їх у поступках Вашингтону.

На публічних заходах посадовців ображали, а в їхній бік навіть кидали каміння. Пезешкіан намагався піти у відставку, проте верховний лідер Алі Хаменеї її не прийняв. На думку дипломата, погрози Україні дозволяли світському керівництву демонструвати жорсткість і відновлювати свій статус.

Водночас справжньою загрозою залишається військова співпраця Ірану з Росією. Між портами двох країн курсують судна, якими можуть перевозити озброєння в обох напрямках. Безсмертний не виключив, що Україна вже передала Сполученим Штатам докази такої торгівлі.