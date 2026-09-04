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Дональд Трамп розніс принца Гаррі та Меган після їхнього повернення до Британії

Автор: Аліна Павленко

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Президент США Дональд Трамп різко розкритикував принца Гаррі за його ставлення до старшого брата Вільяма та висловився щодо несподіваного повернення родини Сассекських до Великої Британії. Американський лідер публічно підтримав короля Чарльза III, проте заявив, що сам нізащо не пустив би молодшого сина назад до родини після скандальних мемуарів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на інтерв’ю політика телеканалу GB News.

Трамп дорікнув принцу Гаррі за нападки на спадкоємця престолу принца Вільяма у книзі «Запасний», а також звинуватив Меган Маркл у тому, що вона згубно впливає на свого чоловіка.

«Те, що вона зробила, і те, що він написав дуже жахливу книгу про Вільяма, — це просто неприпустимо. Я впевнений, що можу помилятися, але на його місці я б ніколи його не повернув і більше ніколи з ним не заговорив», — категорично висловився Трамп.

Політик підкреслив, що перебуває у теплих дружніх стосунках із монархом і захоплюється його стійкістю в боротьбі з хворобою. Водночас спроби короля Чарльза простягнути руку примирення дітям лідер США назвав надмірним проявом доброти.

«Якби я був королем, я б їх не прийняв назад. Занадто багато ненависті, занадто багато справді поганих речей. Король Чарльз набагато краща людина, ніж я, бо я б просто сказав: забудьте про це», — додав Трамп.

Подружжя Сассекських разом із сином Арчі та донькою Лілібет днями прибуло до Британії зі США, де родина прожила шість років. Дітей уже зарахували до місцевих навчальних закладів, однак поки невідомо, хто оплачуватиме їхню державну охорону.

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Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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