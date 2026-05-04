Консервовані продукти часто стикаються з упередженим ставленням, проте насправді вони є зручною, доступною та надзвичайно поживною складовою здорового раціону. Дослідження показують, що люди, які регулярно додають їх до свого меню, отримують більше необхідних вітамінів та загалом формують кращі харчові звички.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Verywell Health.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Фахівці з харчування проаналізували популярні запаси з комори та виділили шість продуктів, які приносять максимальну користь організму.

Консервована квасоля

Це ідеальне джерело рослинного білка, заліза, магнію та клітковини. Квасоля підтримує здоров’я серця, нормалізує травлення та допомагає ефективно контролювати вагу. Оскільки при промисловому консервуванні часто використовують багато солі, фахівці радять ретельно промивати її водою перед вживанням — це дозволяє знизити вміст натрію аж на 40%. Також чудовим рішенням буде одразу купувати варіанти з низьким вмістом солі.

- Реклама -

Консервовані томати

Помідори є цінним джерелом лікопіну — потужного антиоксиданту. Цікаво, що під час термічної обробки та консервування його концентрація та біодоступність лише зростають. Лікопін ефективно підтримує серцево-судинну систему, знімає запальні процеси та навіть знижує ризик розвитку діабету другого типу. Крім того, томати у власному соку забезпечують організм вітаміном С та калієм.

Консервований гарбуз

Цей продукт відрізняється низькою калорійністю, але є справжнім рекордсменом за вмістом вітаміну А. Лише одна порція (чашка) гарбузового пюре покриває понад 200% добової норми цього вітаміну, що критично важливо для збереження здорового зору та зменшення запалень. Крім того, гарбуз багатий на клітковину, калій та залізо. Головне правило — обирати чисте пюре без доданого цукру чи солі.

Консервований тунець

Консервована риба — це швидкий та доступний спосіб отримати порцію нежирного білка та цінних омега-3 жирних кислот, які захищають серце. Найкращим вибором дієтологи називають світлого тунця у воді, оскільки він містить менше калорій та жиру порівняно з рибою в олії. Цей продукт також багатий на вітамін D і кальцій. Проте вагітним жінкам і матерям, які годують грудьми, слід дозувати споживання тунця через можливий вміст ртуті.

Консервована зелена квасоля

Цей овоч містить мінімум вуглеводів і калорій, проте забезпечує організм солідною порцією клітковини (майже 4 грами на чашку) та рослинного білка. Хоча процес термічної обробки та консервування може незначною мірою знизити початковий рівень вітамінів С, В і А, зелена стручкова квасоля все одно залишається надзвичайно корисним, поживним і швидким гарніром на кожен день.

Консервований ананас

Якщо свіжого фрукта немає під рукою, консервований варіант чудово впорається із забезпеченням організму вітаміном С (до 20% добової норми в одній порції). Він підтримує імунітет, прискорює загоєння ран та допомагає краще засвоювати залізо. Фахівці рекомендують купувати ананаси виключно у власному соку або воді, уникаючи густих солодких сиропів. А щоб уникнути різких стрибків рівня цукру в крові, фрукт варто поєднувати з білковими продуктами, наприклад, із йогуртом.