Українська співачка та громадська діячка Даша Астаф’єва заявила, що припиняє стежити в соцмережах за колегами, які, на її думку, не підтримують українських військових та не проводять благодійних зборів під час повномасштабної війни.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Гончарова podcast.

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Чому Астаф’єва відписується від колег

За словами артистки, вона щодня донатить щонайменше 1000 гривень і вважає допомогу військовим особистою відповідальністю.

Співачка розповіла, що почала відписуватися від знайомих артистів, якщо не бачить у їхніх соцмережах зборів на підтримку української армії.

“Я доначу щодня. Мінімум це 1000 гривень. У мене є в стрічці люди, в яких я жодного разу не бачила збори. Я відписуюсь від них. Якщо хтось дивується, чому я відписалася, то саме тому, що я не бачу, як ви робите збори”, — сказала Астаф’єва.

Що співачка сказала про позицію під час війни

Даша Астаф’єва також зізналася, що не розуміє людей, які продовжують вести звичне світське життя та не демонструють підтримки країні під час війни.

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За її словами, через різні погляди вона повністю переглянула своє коло спілкування.