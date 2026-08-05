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Даша Астаф’єва пояснила, чому масово відписується від українських артистів

Автор: Аліна Павленко

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Українська співачка та громадська діячка Даша Астаф’єва заявила, що припиняє стежити в соцмережах за колегами, які, на її думку, не підтримують українських військових та не проводять благодійних зборів під час повномасштабної війни.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Гончарова podcast.

Чому Астаф’єва відписується від колег

За словами артистки, вона щодня донатить щонайменше 1000 гривень і вважає допомогу військовим особистою відповідальністю.

Співачка розповіла, що почала відписуватися від знайомих артистів, якщо не бачить у їхніх соцмережах зборів на підтримку української армії.

“Я доначу щодня. Мінімум це 1000 гривень. У мене є в стрічці люди, в яких я жодного разу не бачила збори. Я відписуюсь від них. Якщо хтось дивується, чому я відписалася, то саме тому, що я не бачу, як ви робите збори”, — сказала Астаф’єва.

Що співачка сказала про позицію під час війни

Даша Астаф’єва також зізналася, що не розуміє людей, які продовжують вести звичне світське життя та не демонструють підтримки країні під час війни.

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За її словами, через різні погляди вона повністю переглянула своє коло спілкування.

“П’ять років я не можу зрозуміти, як люди досі не відтворили це в собі. Ми маємо робити свою роботу. Нормальні люди підтягнуться. Ці люди, як були деганами, так і залишилися!” — заявила артистка.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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