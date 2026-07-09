Багато жінок покладаються на менструальний календар як на природний метод контрацепції, вважаючи його абсолютно безпечним. Існує дуже поширений міф про те, що зачаття під час кровотечі є абсолютно неможливим. Однак медичні портали, зокрема авторитетний ресурс Healthline, попереджають: хоча шанси завагітніти в ці дні дійсно нижчі, вони ніколи не дорівнюють нулю. Якщо жінка не використовує надійних засобів захисту, несподіване запліднення може стати реальністю.

Головні тези

Ймовірність зачаття в перші один-два дні від початку менструації наближається до нуля, але шанси зростають із кожним наступним днем.

Короткий менструальний цикл значно підвищує ризик вагітності через те, що овуляція може настати одразу після завершення місячних.

Кровотечу під час овуляції, коли жінка є найбільш фертильною, легко переплутати зі звичайною менструацією.

Як відбувається процес зачаття та овуляції

Для настання вагітності необхідна зустріч чоловічого сперматозоїда з жіночою яйцеклітиною. Згідно з медичними даними, стандартний (типовий) менструальний цикл триває 28 днів, де першим днем вважається початок кровотечі. У такому випадку овуляція — процес виходу яйцеклітини з яєчника для запліднення — зазвичай настає приблизно на 14-й день, хоча може зміщуватися на 12-й або 13-й.

Життєвий цикл самої яйцеклітини дуже короткий і становить від 12 до 24 годин. Натомість чоловічі клітини є значно витривалішими: сперматозоїди здатні жити в організмі жінки до 72 годин (близько трьох днів) після еякуляції. Саме ця різниця в тривалості життя клітин і створює непередбачувані ситуації під час розрахунку «безпечних» днів.

Чому менструація не є надійним захистом

Головна небезпека криється в індивідуальних особливостях організму. Звичайна тривалість циклу може варіюватися від 20 до 40 днів або навіть більше. Медики виділяють дві найпоширеніші причини, через які стається зачаття під час кровотечі:

Короткий цикл. Якщо цикл жінки становить 21 день, то овуляція відбувається приблизно на 7-й день. Оскільки сперматозоїди живуть до трьох діб, статевий акт під кінець менструації різко підвищує шанси на запліднення.

Овуляторна кровотеча. Іноді жінки можуть прийняти специфічні вагінальні виділення під час піку фертильності за звичайні місячні. Статевий акт без використання бар’єрних методів контрацепції в цей момент критично збільшує ймовірність зачаття.

Запобіжні заходи та контрацепція

Якщо вагітність не планується, фахівці наголошують на необхідності використання надійних методів контрацепції під час кожного контакту, наприклад, презервативів або протизаплідних таблеток. Варто також пам’ятати, що оральні контрацептиви не захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), таких як хламідіоз, гонорея чи герпес. Для повноцінного захисту від ІПСШ необхідний саме бар’єрний метод, тобто презерватив.

Підсумовуючи всі ці медичні факти, можна з упевненістю стверджувати, що стовідсоткової гарантії відсутності зачаття під час менструації просто не існує. Овуляторні цикли можуть коливатися, і ймовірність вагітності завжди залишається. У випадку, коли пара цілеспрямовано намагається зачати дитину, але цього не відбувається протягом року або більше, фахівці рекомендують негайно звертатися до лікаря. Медик допоможе правильно відстежити графік овуляції, а також за необхідності запропонує додаткові обстеження чи лікування у профільних експертів з фертильності для успішного зачаття.