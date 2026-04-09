Після початку повномасштабної війни Софія Ротару майже зникла з публічного простору, спровокувавши чутки про еміграцію. Проте її молодша сестра Ауріка розвіяла ці домисли та розповіла, чим зараз займається легендарна артистка.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інтерв’ю Ауріки Ротару для програми «ТСН Гламур».

- Реклама -

Від початку вторгнення 78-річна артистка веде максимально закритий спосіб життя. Вона відмовилася від спілкування з пресою та виступів, що періодично давало привід для пліток про її таємний виїзд з країни. Однак, як стверджує її сестра, Софія Михайлівна не залишала свій дім.

«Вона у Києві, в Конча-Заспі, у своєму будинку. Займається тим же, чим і я: сад, город», — поділилася Ауріка Ротару.

- Реклама -

Щодо можливого повернення зірки на велику сцену, сестра дала доволі стриману відповідь. За її словами, доки в країні триває війна, виступів точно не буде, а подальші творчі плани артистки наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, що в перші дні повномасштабної агресії РФ Софія Ротару чітко заявила, що залишається в столиці та молиться за українських захисників. Зараз зірка зрідка нагадує про себе в соціальних мережах: вона висловлює співчуття після масованих ворожих обстрілів, вітає підписників зі святами та ділиться архівними сімейними кадрами. А влітку 2025 року співачка вперше за довгий час опублікувала свіжі фотографії безпосередньо з Києва.