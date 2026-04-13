Якщо ви не любите або не можете пити коров’яче молоко, підтримувати необхідний рівень кальцію може здатися складним завданням. Проте для збереження міцності кісток зовсім не обов’язково щодня змушувати себе вживати традиційні молочні продукти.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на EatingWell.

- Реклама -

Кальцій — це критично важливий мінерал для побудови кісткової тканини. Дорослій людині щодня потрібно від 1000 до 1300 міліграмів цього мікроелемента. Одна склянка звичайного молока покриває лише близько 23% від добової норми. Дієтологи склали список корисних і смачних альтернатив, які допоможуть легко компенсувати цю потребу.

Збагачене соєве молоко

Це один із найкращих замінників традиційних молочних продуктів. Соя від природи містить багато кальцію, а додаткове збагачення робить цей напій надзвичайно корисним: одна чашка може містити до 450 мг кальцію (35% від добової норми). Згідно з дослідженнями, соєвий білок чудово підвищує мінеральну щільність кісток, що робить його ідеальним вибором для довгострокового здоров’я.

- Реклама -

Збагачене мигдальне молоко

Ще один надійний варіант серед рослинних альтернатив. Одна склянка збагаченого напою забезпечує майже третину добової потреби організму — близько 480 мг (37% норми). Мигдальне молоко має приємний горіховий присмак і чудово підходить для додавання у смузі, каші чи випічку. Дієтологи радять обирати несолодкі варіанти, щоб уникнути зайвого цукру.

Апельсиновий сік

Якщо ви віддаєте перевагу фруктовим напоям, спеціально збагачений апельсиновий сік стане для вас відкриттям. Одна склянка такого соку містить близько 350 мг кальцію (27% норми). Крім того, цитрусові містять флавоноїд гесперидин, який уповільнює втрату кісткової маси та сприяє її регенерації. Головне правило — вибирати 100% сік без штучного додавання цукру.

Кефір

Цей кисломолочний продукт потрапив до списку не лише завдяки кальцію (близько 300 мг або 23% норми на склянку), а й через високий вміст пробіотиків. Кефір допомагає збільшити щільність кісток та зменшити їх руйнування, що особливо важливо для жінок у період постменопаузи. Корисні бактерії, що містяться в напої, значно покращують процес засвоєння мікроелементів.

«Щоб отримати максимальну користь, кальцій потрібно поєднувати з вітамінами D та K2. Саме вітамін K2 допомагає правильно спрямувати мінерал безпосередньо у кістки, роблячи їх значно міцнішими», — наголошують експерти.