Астронавти місій Apollo на поверхні Місяця пересувалися незвичною стрибучою ходою, і тепер вчені знайшли цьому пояснення. Нове дослідження показало, що така поведінка виникає не лише у людей — в умовах змодельованої місячної гравітації стрибати починають навіть миші.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на препринт дослідження, опублікований на платформі bioRxiv.

Чому астронавти на Місяці пересувалися стрибками

Під час місій на Місяць астронавти часто відмовлялися від звичайної ходьби чи бігу, натомість пересуваючись серією довгих стрибків. Довгий час вважалося, що це пов’язано переважно зі скафандрами або особливостями слабкої гравітації.

Однак новий експеримент показав, що причина значно глибша. Дослідники змоделювали місячну гравітацію для людей і мишей. В обох випадках випробовувані спонтанно переходили на схожу стрибучу ходу.

«На наш подив, миші справді починають стрибати», — зазначив провідний автор дослідження Алессандро Сантуц.

За словами науковців, така поведінка пов’язана з роботою пропріоцепції — системи, яка допомагає мозку визначати положення тіла в просторі.

Що показав експеримент із мишами

Щоб перевірити свою гіпотезу, вчені тимчасово заблокували у мишей роботу пропріоцепторів — спеціальних сенсорних клітин, що відповідають за відчуття положення кінцівок.

Після цього гризуни могли нормально рухатися, але більше не переходили на характерну стрибучу ходу навіть за умов штучної місячної гравітації. Це свідчить, що саме сенсорний зворотний зв’язок відіграє ключову роль у виборі способу пересування.

Дослідники також припускають, що стрибки є оптимальним компромісом між швидкістю та стійкістю на нерівній поверхні Місяця. На відміну від бігу, така хода забезпечує стабільніше приземлення одразу на дві ноги.

Науковці вважають, що результати роботи можуть бути корисними для майбутніх місій Artemis, під час яких астронавти проведуть на поверхні Місяця значно більше часу, ніж учасники програми Apollo. Розуміння того, як людський організм адаптується до низької гравітації, допоможе краще підготувати екіпажі до тривалого перебування на супутнику Землі.