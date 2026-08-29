Зіткнення з дикими тваринами на дорозі несуть серйозну загрозу не лише через механічні травми, але й через ризик інфікування смертельно небезпечними хворобами, що підтвердив незвичний медичний випадок у Німеччині.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на звіт медиків у науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.

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Пацієнтом став 39-річний чоловік, чий автомобіль зіткнувся з козулею (Capreolus capreolus). Спочатку тварину збив зустрічний автомобіль, а від потужного удару тушу відкинуло на машину постраждалого. Вона пробила лобове скло та влетіла просто в салон, через що водій отримав численні рвані рани обличчя від осколків скла та від самого удару тілом тварини.

«У відкриті рани чоловіка потрапили кров збитої тварини, бруд та рідини з її розірваних органів», — зазначили лікарі у своєму звіті.

Приблизно за тиждень у чоловіка піднялася висока температура, з’явилося запалення навколо лівого ока та набрякли лімфовузли на шиї. Звичайні антибіотики не допомагали, і вже через місяць сканування виявило великі гнійні абсцеси на обличчі, які довелося дренувати хірургічним шляхом.

Аналіз виділень показав зараження бактерією Francisella tularensis, яка викликає туляремію, відому як «кроляча гарячка». Дика тварина була носієм збудника, і під час удару бактерії разом із кров’ю проникли у відкриті тканини людини. Стан пацієнта швидко покращився лише після того, як лікарі точно ідентифікували збудника та призначили цільовий препарат ципрофлоксацин. Через три місяці після аварії запалення зійшло, і чоловік майже повністю відновився.

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Медики підкреслюють, що туляремія зустрічається відносно рідко, проте може мати летальні наслідки. Через надвисоку токсичність та стійкість бактерія Francisella tularensis має статус агента 1-го рівня в урядових реєстрах США і тривалий час розглядалася як потенційна основа для створення біологічної зброї.