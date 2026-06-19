Дефіцит заліза та вітаміну D є одними з найпоширеніших причин хронічної втоми. Проте їхній вплив на організм суттєво відрізняється: нестача заліза безпосередньо «б’є» по рівню енергії та витривалості, тоді як дія вітаміну D має більш опосередкований характер.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на медичне видання Verywell Health.

Як залізо впливає на енергію

Залізо є критично важливим елементом для вироблення гемоглобіну — білка в еритроцитах, який переносить кисень по всьому тілу. Без достатньої кількості кисню ваші м’язи та тканини не можуть нормально функціонувати.

Багато хто помилково вважає, що втома з’являється лише на стадії анемії. Насправді ж виснаження починається набагато раніше — коли запаси заліза (феритин) лише починають падати.

Основні симптоми нестачі заліза:

постійна втома та слабкість;

запаморочення;

задишка під час фізичних навантажень;

блідість шкіри та часте відчуття холоду;

випадіння волосся та прискорене серцебиття.

У зоні ризику найчастіше перебувають жінки з рясними менструаціями, вагітні, вегани та спортсмени, що займаються видами спорту на витривалість.

«Важка» втома від нестачі вітаміну D

Втома через дефіцит вітаміну D зазвичай відчувається як загальна «важкість» у тілі. Вона часто супроводжується болем у м’язах, слабкістю, перепадами настрою та порушенням сну. Цей вітамін впливає не лише на засвоєння кальцію, але й відіграє ключову роль у роботі імунної системи та регуляції запальних процесів.

Дефіцит вітаміну D найчастіше загрожує людям, які проводять мало часу на сонці, мають темніший відтінок шкіри, літнім людям, а також тим, хто страждає на ожиріння або захворювання шлунково-кишкового тракту, що перешкоджають засвоєнню поживних речовин (наприклад, хвороба Крона чи целіакія).

Коли варто здати аналізи?

Оскільки втома може бути симптомом багатьох захворювань, лікарі категорично не радять вгадувати свій діагноз.

«Уникайте прийому високих доз добавок без попередньої консультації з лікарем. Занадто багато заліза може бути небезпечним, а надмірний рівень вітаміну D може призвести до високого рівня кальцію та інших ускладнень», — наголошують експерти видання.

Для точної діагностики необхідно здати аналіз крові на феритин, гемоглобін, здатність сироватки зв’язувати залізо, а також тест на 25-гідроксивітамін D.