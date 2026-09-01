ХРОНІКА ПОДІЙШоу-бізнес

Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив несподівані подробиці їхнього роману

Автор: Аліна Павленко

Дата:

Бойфренд Дженніфер Еністон Джим Кертіс поділився рідкісними подробицями їхнього роману. Пара разом уже близько півтора року і, за його словами, досі перебуває у «фазі медового місяця».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на HOLA!.

50-річний гіпнотерапевт і письменник розповів про особисте життя в The Jamie Kern Lima Show. Він назвав 57-річну зірку «Друзів» відкритою, турботливою, доброю та люблячою.

«Я почуваюся благословенним, що перебуваю у стосунках із людиною, яка настільки відкрита, добра і любляча», — сказав Кертіс.

Він також розкрив, як вони з Еністон долають розбіжності. За його словами, пара багато розмовляє та медитує, а під час конфліктів намагається почути одне одного. Кертіс визнав, що невеликі суперечки трапляються, але вони намагаються швидко їх вирішувати.

Еністон раніше також публічно говорила про коханого. Вона називала його «надзвичайним», «дуже особливим» і добрим. Їхній роман розвивався поступово після знайомства через спільних друзів.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Улітку 2025 року пару помітили разом на відпочинку на Майорці, а в листопаді Еністон підтвердила стосунки в Instagram. Кертіс також розповів, що близькі друзі акторки тепло його прийняли, а її оточення він назвав «прекрасною спільнотою».

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Сліди Другої світової на дні Балтики: знайдено дві німецькі субмарини з екіпажами

Денис Коротинський -
Через понад 80 років після завершення Другої світової війни...

У Данії знайшли найбільший скарб вікінгів і підвіску у вигляді молота Тора

Денис Коротинський -
У приватному саду в данському Ребілі випадково знайшли близько...

Сліди Атлантиди на дні океану: ексадмірал ВМС США заявив про сенсаційну знахідку

Денис Коротинський -
Легендарне втрачене місто Атлантида може ховатися під товщею вод...

Таємниці морських глибин: біля Тринідаду і Тобаго виявили десятки невідомих істот

Денис Коротинський -
Перша національна глибоководна експедиція біля узбережжя Тринідаду і Тобаго...