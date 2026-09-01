Бойфренд Дженніфер Еністон Джим Кертіс поділився рідкісними подробицями їхнього роману. Пара разом уже близько півтора року і, за його словами, досі перебуває у «фазі медового місяця».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на HOLA!.

50-річний гіпнотерапевт і письменник розповів про особисте життя в The Jamie Kern Lima Show. Він назвав 57-річну зірку «Друзів» відкритою, турботливою, доброю та люблячою.

«Я почуваюся благословенним, що перебуваю у стосунках із людиною, яка настільки відкрита, добра і любляча», — сказав Кертіс.

Він також розкрив, як вони з Еністон долають розбіжності. За його словами, пара багато розмовляє та медитує, а під час конфліктів намагається почути одне одного. Кертіс визнав, що невеликі суперечки трапляються, але вони намагаються швидко їх вирішувати.

Еністон раніше також публічно говорила про коханого. Вона називала його «надзвичайним», «дуже особливим» і добрим. Їхній роман розвивався поступово після знайомства через спільних друзів.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Улітку 2025 року пару помітили разом на відпочинку на Майорці, а в листопаді Еністон підтвердила стосунки в Instagram. Кертіс також розповів, що близькі друзі акторки тепло його прийняли, а її оточення він назвав «прекрасною спільнотою».