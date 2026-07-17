У Єллоустонському національному парку в США стався землетрус магнітудою 3,3, епіцентр якого розташовувався лише за кілька кілометрів від знаменитої кальдери супервулкана. Подія викликала нову хвилю обговорень щодо можливого виверження одного з найнебезпечніших вулканів планети.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Що сталося біля супервулкана Єллоустоун

За даними USGS, землетрус стався вранці 17 липня за місцевим часом поблизу річки Єллоустоун. Його епіцентр знаходився приблизно за 11 кілометрів від кальдери супервулкана.

Поштовхи були слабкими, тому серйозних наслідків не зафіксували. Водночас це вже 11-й невеликий землетрус у районі кальдери за останні три тижні.

Минулого року міжнародна група вчених за допомогою штучного інтелекту проаналізувала 15 років сейсмічних записів і виявила понад 86 тисяч дрібних землетрусів, які раніше не були зареєстровані. Це приблизно у десять разів більше, ніж вважалося раніше.

Чи загрожує Єллоустоун новим виверженням

Попри підвищену сейсмічну активність, фахівці наголошують, що ознак неминучого виверження наразі немає.

За результатами останніх досліджень, верхня частина магматичної камери розташована приблизно на глибині 3,7 кілометра. Хоча магма знаходиться відносно близько до поверхні, гази постійно виходять через гарячі джерела та гейзери, не дозволяючи небезпечному тиску накопичуватися.

У Геологічній службі США підкреслюють, що рівень активності Єллоустоуна залишається в межах норми, а останнє виливання лави в цьому районі відбулося близько 77 тисяч років тому.

Водночас учені зазначають, що говорити про «прострочене» виверження некоректно. Три найбільші вибухові виверження відбувалися приблизно 2,08 млн, 1,3 млн і 631 тис. років тому, але цього недостатньо, щоб прогнозувати наступну подію за середнім інтервалом.

У разі катастрофічного виверження попіл міг би накрити значну частину території США, однак, за оцінками науковців, ймовірність такого сценарію найближчим часом залишається дуже низькою.