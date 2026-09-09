На карті океанічного дна біля Бермудського трикутника помітили дивні геометричні візерунки, які відразу назвали залишками затонулого міста. Їх між Кубою та Гаїті розгледів уфолог Скотт Ворінг, коли вивчав відкриту цифрову карту рельєфу дна від проєкту Seabed 2030.

Про це повідомляє Daily Mail.

На цифровій мапі видно рівні смуги та перехресні лінії, що тягнуться приблизно на 12 кілометрів у довжину і майже 5 кілометрів у ширину. Ворінг вважає, що рівні форми не могли виникнути самі по собі. На його думку, це залишки стародавнього міста на зразок Атлантиди, яке колись стояло на кораловому острові, а потім через сильний землетрус повністю провалилося під воду.

Також він приплів сюди міфи про кораблі, які нібито зникають у Бермудському трикутнику через магнітні збої.

Учені та морські археологи цей ентузіазм не поділяють і ніякого міста на дні не бачать. Морські відомства США вже давно пояснили, що катастрофи в Бермудському трикутнику трапляються не частіше, ніж у будь-якій іншій частині океану, а виною всьому шторми та людські помилки.

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Самі ж «вулиці та стіни» на карті — це типовий комп’ютерний збій. Такі карти дна склеюють із багатьох шматочків: супутникових знімків, вимірів ехолотів із кораблів та комп’ютерних домальовок там, де даних бракує. Коли програми з’єднують різні файли, на стиках якраз і виходять прямі лінії, схожі на сітку.

Реальних експедицій чи підводних фотографій у цьому місці ніхто не робив, тому говорити про відкриття нема жодних підстав.