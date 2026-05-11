Миття продуктів перед приготуванням здається золотим правилом гігієни, але фахівці з харчової безпеки попереджають: ця популярна звичка може бути дуже небезпечною. Виявляється, миття певних продуктів у раковині не лише не вбиває бактерії, а й сприяє їхньому поширенню по всій кухні, псує текстуру страв або вимиває корисні речовини.

Експерти склали перелік із п’яти продуктів, які категорично не варто мити під проточною водою, та пояснили, чим це загрожує.

Сире м’ясо, птиця та морепродукти

Попри те, що багато людей намагаються «очистити» сиру курку, яловичину чи рибу під краном, це не вбиває патогени. Натомість бризки води розносять небезпечні бактерії, такі як сальмонела та лістерія, на радіус до метра — на стільниці, посуд та готові до вживання продукти. Єдиний надійний спосіб знищити бактерії — це правильна термічна обробка. Після роботи з сирим м’ясом потрібно одразу ретельно вимити руки та продезінфікувати поверхні.

Яйця в шкаралупі

На виробництві яйця проходять спеціальну обробку та очищення перед пакуванням. Миття яєць вдома під краном збільшує ризик пошкодження їхньої тонкої шкаралупи та захисної плівки, що дозволяє небезпечним бактеріям проникати всередину ще до початку готування. Якщо яйце брудне, його достатньо обережно протерти вологою серветкою.

Помита зелень в упаковках

Салати в пакетах, бебі-морква та інша зелень з позначками «мите» або «готове до вживання» дійсно не потребують додаткового очищення. Якщо ви вирішите перемити їх вдома, ви лише ризикуєте занести на чисті продукти бактерії з вашої раковини або рук.

Свіжі гриби

Гриби за своєю структурою нагадують губку. Якщо їх довго і ретельно мити під водою, вони швидко вберуть вологу. Це призведе до того, що під час смаження вони стануть гумовими, водянистими та втратять свій насичений смак. Експерти радять просто зчищати бруд з грибів спеціальною щіточкою або протирати їх паперовим рушником.

Збагачений рис

Промивання рису є звичною практикою для видалення зайвого крохмалю або зниження рівня миш’яку. Однак надмірне промивання спеціально збагаченого або фортифікованого рису призводить до того, що з нього вимиваються додані мікронутрієнти, зокрема вітаміни групи В та залізо. Якщо ви не прагнете змінити текстуру страви, такий рис краще не промивати, щоб зберегти його харчову цінність.