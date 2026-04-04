Більше не морква: дієтологи назвали 8 продуктів для ідеального зору

Коли мова заходить про здоров’я очей, більшість із нас одразу згадує про моркву. Цей стереотип міцно засвоївся ще з дитинства, проте сучасна дієтологія пропонує значно ширший та ефективніший раціон для збереження гостроти зору.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на EatingWell.

- Реклама -

Справжнім рекордсменом за вмістом вітаміну А, який необхідний для перетворення світла на нервові імпульси, є солодка картопля. Лише один запечений плід забезпечує 150% добової норми цього вітаміну. Не менш важливими для захисту очей від шкідливого випромінювання екранів є шпинат та кале. Ці темні листові овочі містять потужні антиоксиданти, які діють як природні сонцезахисні окуляри, блокуючи руйнівне синє світло. Чудовим доповненням до них стануть звичайні яйця, з яких корисні для сітківки речовини засвоюються організмом максимально швидко.

Для стабільної роботи очних ферментів та запобігання втраті зору медики радять споживати продукти з високим вмістом цинку, серед яких безперечним лідером є устриці. А тим, хто постійно працює за комп’ютером і страждає від синдрому сухого ока, допоможе жирна риба (лосось, тунець, скумбрія). Завдяки високій концентрації Омега-3, вона стимулює вироблення якісної слізної рідини та ефективно знімає запалення.

- Реклама -

Щоб захистити клітини від старіння та поганої екології, варто додати до раціону мигдаль — потужне джерело вітаміну Е. Водночас соковита папайя, багата на лікопін та вітамін С, здатна суттєво уповільнити утворення катаракти. Нарешті, експерти наголошують на важливості контролю цукру в крові: заміна швидких вуглеводів на продукти з високим вмістом клітковини, такі як квасоля, надійно захищає очі від вікової деградації.

«Хоча морква і спадає на думку першою, вона є лише частиною великого пазла. Вживання різноманітних продуктів захищає очі та уповільнює вікові зміни. Годуючи свої очі “веселкою” з поживних речовин, ви зберігаєте їхню гостроту та яскравість на довгі роки», — підсумовують фахівці з харчування.