Регулярний рух є запорукою довголіття, проте знамените правило про 10 тисяч кроків на день виявилося лише вдалим маркетинговим ходом. Сучасні дослідження доводять, що для здоров’я важлива не стільки кількість, скільки інтенсивність.

Знаменитий «золотий стандарт» про необхідність щоденно робити 10 тисяч кроків насправді бере свій початок із реклами японської компанії Yamasa ще 1964 року. Саме тоді виробник випустив перший портативний крокомір, назва якого перекладалася як «лічильник 10 000 кроків». Проте згідно з новітнім дослідженням 2025 року, опублікованим у медичному журналі The Lancet, для отримання відчутної користі для здоров’я людині цілком достатньо проходити 7 тисяч кроків на день.

Медики наголошують, що регулярне подолання такої реалістичної дистанції майже вдвічі знижує ризик передчасної смертності та на чверть зменшує ймовірність розвитку серцево-судинних хвороб. Водночас фахівці у виданні British Journal of Sports Medicine зазначають, що часто важливіше звертати увагу не на кількість пройденого шляху, а на швидкість вашої ходьби. Темп у 100 кроків за хвилину вже вважається помірно інтенсивним навантаженням, яке чудово тренує серце.

«Для досягнення рекомендованої норми у 150 хвилин аеробної активності на тиждень, варто трохи пришвидшувати темп під час щоденних прогулянок. Орієнтуйтеся на власні відчуття: ходіть так, щоб це відчувалося як фізичне навантаження і суттєво підвищувало ваш пульс», — радять фахівці з охорони здоров’я.

Відстежити точний темп за допомогою смартгодинника буває складно, тому головне правило — регулярність та поступове підвищення навантажень. Якщо ж довгі піші прогулянки вам не підходять, цільові кроки можна легко замінити іншими видами спорту. Наприклад, всього пів години бігу в помірному темпі рівноцінні п’яти тисячам пройдених кроків, а одна година занять йогою компенсує від двох до трьох тисяч кроків, забезпечуючи тілу необхідний тонус.