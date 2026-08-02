Білоруська опозиційна організація BYPOL, яка об’єднує колишніх силовиків, заявила про підготовку перевороту проти режиму Олександра Лукашенка. Її керівник Олександр Азаров стверджує, що розроблений план буде реалізований у «відповідний момент».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Onet.

Що заявили в BYPOL

За словами Азарова, головною умовою для повалення влади Лукашенка є послаблення Росії у війні проти України. Він переконаний, що без підтримки Кремля білоруський режим не зможе втриматися.

«Ми розробили план і втілимо його у відповідний час», — заявив керівник BYPOL Олександр Азаров.

Він також наголосив, що у разі успішного українського контрнаступу Володимир Путін буде змушений зосередитися на власних проблемах і вже не зможе підтримувати Лукашенка.

Чим займається організація

BYPOL діє з території Польщі та, за даними видання, проводить підготовку білоруських добровольців. Також організація заявляє про диверсії проти російської військової інфраструктури та підтримку України у війні.

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У лютому 2023 року група взяла на себе відповідальність за атаку безпілотником, унаслідок якої був пошкоджений російський військовий літак поблизу Мінська.

Сам Азаров раніше служив у білоруських силових структурах, однак після протестів 2020 року залишив країну. У Білорусі його заочно засудили до 25 років позбавлення волі за звинуваченнями, пов’язаними зі створенням «екстремістського формування» та нібито підготовкою силового захоплення влади.