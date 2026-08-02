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Білоруська опозиція заявила про підготовку перевороту проти Лукашенка

Автор: Гончаренко Людмила

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Білоруська опозиційна організація BYPOL, яка об’єднує колишніх силовиків, заявила про підготовку перевороту проти режиму Олександра Лукашенка. Її керівник Олександр Азаров стверджує, що розроблений план буде реалізований у «відповідний момент».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Onet.

Що заявили в BYPOL

За словами Азарова, головною умовою для повалення влади Лукашенка є послаблення Росії у війні проти України. Він переконаний, що без підтримки Кремля білоруський режим не зможе втриматися.

«Ми розробили план і втілимо його у відповідний час», — заявив керівник BYPOL Олександр Азаров.

Він також наголосив, що у разі успішного українського контрнаступу Володимир Путін буде змушений зосередитися на власних проблемах і вже не зможе підтримувати Лукашенка.

Чим займається організація

BYPOL діє з території Польщі та, за даними видання, проводить підготовку білоруських добровольців. Також організація заявляє про диверсії проти російської військової інфраструктури та підтримку України у війні.

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У лютому 2023 року група взяла на себе відповідальність за атаку безпілотником, унаслідок якої був пошкоджений російський військовий літак поблизу Мінська.

Сам Азаров раніше служив у білоруських силових структурах, однак після протестів 2020 року залишив країну. У Білорусі його заочно засудили до 25 років позбавлення волі за звинуваченнями, пов’язаними зі створенням «екстремістського формування» та нібито підготовкою силового захоплення влади.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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