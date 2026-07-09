Банани та апельсини входять до числа найпопулярніших фруктів у світі. Обидва містять багато вітамінів, клітковини та антиоксидантів, однак багато людей цікавляться, який із них корисніший для серця.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на EatingWell.

Банани й апельсини однаково корисні для серця

Фахівці зазначають, що банани є чудовим джерелом калію — мінералу, який допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск. Один великий банан забезпечує понад 10% добової потреби в калії, що сприяє виведенню надлишку натрію з організму та знижує ризик інсульту.

Крім того, банани містять клітковину, стійкий крохмаль (особливо недозрілі плоди) та поліфеноли, які підтримують здоров’я судин, допомагають знижувати рівень «поганого» холестерину й мають протизапальну дію.

Апельсини, своєю чергою, багаті на вітамін С, фолієву кислоту, клітковину та особливий антиоксидант гесперидин. Саме ця речовина, за словами дієтологів, позитивно впливає на артеріальний тиск, покращує роботу судин, допомагає контролювати рівень холестерину та запальні процеси в організмі.

«Гесперидин, який міститься в апельсинах і апельсиновому соку, може підтримувати здоров’я серця, покращуючи артеріальний тиск, функцію судин, рівень цукру в крові та холестерину», — пояснила дієтологиня Емі Браунстайн.

Який фрукт краще обрати

Експерти наголошують, що однозначного переможця немає. Банани та апельсини містять різні поживні речовини, які доповнюють одна одну та комплексно підтримують серцево-судинну систему.

Щоб отримати максимальну користь, дієтологи радять регулярно включати до раціону обидва фрукти. Їх можна додавати до смузі, йогуртів, каш, використовувати для приготування випічки або просто їсти як корисний перекус.

Такий підхід допоможе забезпечити організм калієм, вітаміном С, клітковиною, фолієвою кислотою та антиоксидантами, які сприяють здоров’ю серця й можуть знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.