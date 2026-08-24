Астронавт NASA Едгар Мітчелл під час місії Apollo 14 у 1971 році таємно провів експеримент, щоб перевірити можливість передачі інформації силою думки з космосу на Землю. NASA не знало про цей тест і не давало на нього дозволу.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Мітчелл провів чотири сеанси під час відпочинку на космічному кораблі. Він використовував 25 карток із п’ятьма символами: зіркою, хрестом, хвилями, квадратом і колом. Астронавт концентрувався на символах, а четверо людей на Землі намагалися визначити, який саме знак він «передає».

Після повернення результати порівняли. Двоє найуспішніших учасників разом правильно вгадали 51 символ із 200. Мітчелл зазначав, що при випадковому вгадуванні очікували близько 40 правильних відповідей.

За словами його колишньої дружини Аніти Мітчелл, астронавт вважав шанс отримати такий результат випадково надзвичайно малим — «два мільярди до одного». Водночас експерти наголошують, що цей розрахунок незалежно не підтверджений.

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«Ми надто мало знаємо про механізм телепатії або ESP, щоб говорити про його застосування», — сказав Едгар Мітчелл.

Експеримент не довів існування телепатії науково. Однак після місії Мітчелл продовжив досліджувати свідомість і згодом заснував Інститут ноетичних наук.