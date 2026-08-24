НаукаХРОНІКА ПОДІЙ

Астронавт NASA провів таємний експеримент з телепатією під час польоту на Місяць

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Астронавт NASA Едгар Мітчелл під час місії Apollo 14 у 1971 році таємно провів експеримент, щоб перевірити можливість передачі інформації силою думки з космосу на Землю. NASA не знало про цей тест і не давало на нього дозволу.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Мітчелл провів чотири сеанси під час відпочинку на космічному кораблі. Він використовував 25 карток із п’ятьма символами: зіркою, хрестом, хвилями, квадратом і колом. Астронавт концентрувався на символах, а четверо людей на Землі намагалися визначити, який саме знак він «передає».

Після повернення результати порівняли. Двоє найуспішніших учасників разом правильно вгадали 51 символ із 200. Мітчелл зазначав, що при випадковому вгадуванні очікували близько 40 правильних відповідей.

За словами його колишньої дружини Аніти Мітчелл, астронавт вважав шанс отримати такий результат випадково надзвичайно малим — «два мільярди до одного». Водночас експерти наголошують, що цей розрахунок незалежно не підтверджений.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

«Ми надто мало знаємо про механізм телепатії або ESP, щоб говорити про його застосування», — сказав Едгар Мітчелл.

Експеримент не довів існування телепатії науково. Однак після місії Мітчелл продовжив досліджувати свідомість і згодом заснував Інститут ноетичних наук.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

У 5 разів більше вітаміну C, ніж у лимоні: названо корисний овоч

Денис Коротинський -
Солодкий перець — низькокалорійний овоч, багатий на важливі для...

У Сербії знайшли прикрасу з людського зуба віком понад 6500 років

Денис Коротинський -
Невеликий артефакт із неолітичного поселення в Сербії, який десятиліттями...

В Єгипті знайшли напис з ім’ям фараона, якого пов’язують із Мойсеєм

Денис Коротинський -
В Єгипті археологи знайшли кам’яну балку віком близько 3000...

Біля Шотландії знайшли затонулий корабель зі скарбами на мільйони євро

Денис Коротинський -
Біля узбережжя Шотландії шукачі скарбів знайшли затонулий королівський корабель...