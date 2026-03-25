Астронавт NASA показав дивний об’єкт зі щупальцями на МКС: що це насправді

На Міжнародній космічній станції (МКС) сфотографували дивний об’єкт із чорними щупальцями, який нагадував яйце інопланетної істоти. Проте розгадка цього космічного трилера виявилася набагато прозаїчнішою, хоча й надзвичайно важливою для майбутнього науки.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

- Реклама -

Астронавт NASA Дон Петтіт поділився інтригуючим знімком, зробленим під час 72-ї експедиції на МКС. На фотографії було зображено щось візуально моторошне, з якого нібито ось-ось мав вилупитися монстр. Користувачі соцмережі X (колишній Twitter) відреагували миттєво, залишаючи коментарі в дусі: «Спаліть це негайно!» та «Я дійсно подумав, що це вилуплюється якийсь прибулець».

Але «моторошним мутантом» виявилася рання фіолетова картопля. Дон Петтіт жартома охрестив її «Спуднік-1» (Spudnik-1 — гра слів від англійського spud, що означає картопля) і пояснив, що вирощував її у свій вільний час у саморобному космічному тераріумі. Щоб овоч не літав по станції, астронавт закріпив його звичайною липучкою.

- Реклама -

«Картопля — одна з найефективніших рослин за співвідношенням їстівної поживності до загальної маси. Як слушно зазначив Енді Вір у своїй книзі та фільмі “Марсіянин”, ця культура обов’язково матиме своє місце в майбутніх космічних дослідженнях. Тож я вирішив, що варто почати тренуватися вже зараз!» — розповів Дон Петтіт.

Відповідаючи на запитання прихильників про різницю вирощування на Землі та в космосі, Петтіт зазначив ключову деталь: через відсутність гравітації коріння росте абсолютно в усіх напрямках, а загальний темп розвитку рослин у невагомості значно повільніший, ніж на рідній планеті.

Жартівники в мережі одразу ж порадили NASA терміново винайти фритюрницю для нульової гравітації та поцікавилися, чи використовував астронавт справжні добрива (відсилаючи до сюжету того ж «Марсіянина»).

Тим часом у космічному агентстві серйозно налаштовані на розвиток орбітального фермерства. У майбутньому на МКС планують вирощувати помідори, перець та ягоди. Продукти, багаті на антиоксиданти, не лише урізноманітнять раціон екіпажу, а й забезпечать додатковий біологічний захист від космічної радіації.