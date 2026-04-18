Астронавт місії Artemis II Рід Вайзман знайшов Бога після повернення на Землю

Політ на понад 400 тисяч кілометрів до зворотного боку Місяця здатен кардинально змінити світосприйняття. Командир місії Artemis II Рід Вайзман зізнався, що відчув найсильніші емоції не в темряві космосу, а в перші години після повернення на Землю.

Несподівана реакція на хрест

Після 10-денної подорожі капсула Orion успішно приводнилася у Тихому океані, де екіпаж підібрав корабель ВМС США. Під час пресконференції Вайзман зазначив, що ніколи не вважав себе релігійною людиною, проте масштаб побаченого змусив його шукати нові сенси.

«У мене не було іншого способу пояснити те, що ми пережили. Я попросив капелана на кораблі просто зайти до нас на хвилину. Коли цей чоловік увійшов, я побачив хрест на його комірі і просто розплакався», — розповів астронавт.

За його словами, минув уже тиждень після посадки, але екіпаж досі не мав часу повноцінно осмислити свій досвід. Астронавти описують цю подорож як «потойбічну» та таку, що виходить за межі людського розуміння.

Ефект огляду та крихкість планети

Екіпаж побив абсолютний рекорд дальності польоту людини від Землі. Астронавти на власні очі бачили унікальні явища: як наша планета «заходить» за Місяць та рідкісне космічне сонячне затемнення. За словами спеціаліста місії Джеремі Гансена, найбільше його вразила неймовірна глибина галактики, яка дала відчуття нескінченної мізерності та крихкості людства.

У психології цей стан називають «ефектом огляду». Це потужний когнітивний зсув, який виникає в астронавтів, коли вони бачать Землю з космосу. Національні кордони зникають, і з’являється глибоке усвідомлення єдності всіх людей.

Тривога на борту та повернення до гравітації

Місія не обійшлася без небезпечних моментів. За два дні до завершення польоту, коли корабель перебував за 129 тисяч кілометрів від Землі, спрацювала димова сигналізація. Вайзман зізнався, що ситуація була вкрай напруженою кілька хвилин, поки екіпажу не вдалося переналаштувати системи.

Після повернення додому астронавти також стикаються з незвичними побутовими проблемами через гравітацію. Астронавтка Крістіна Кох розповіла, що в перші дні прокидалася з думкою, що досі перебуває в невагомості. Вона навіть випустила з рук сорочку, очікуючи, що тканина зависне в повітрі, і була щиро здивована, коли річ впала на підлогу.

Наразі NASA готується до наступного кроку. У межах місії Artemis III планується висадка людей безпосередньо на поверхню Місяця, яка має відбутися до 2028 року.