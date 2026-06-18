Науковці використовують суперечливу статистичну формулу, відому як «аргумент Судного дня», щоб передбачити час остаточного зникнення людства. Згідно з підрахунками дослідників, за всю історію Землі на ній народилося близько 117 мільярдів людей.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Star.

Дослідники спираються на принцип Коперника, який припускає, що нинішнє покоління займає цілком випадкове, а не якесь особливе чи раннє місце в історичній шкалі людства. За цією теорією існує 95-відсоткова ймовірність того, що 117 мільярдів людей, які вже жили на планеті, становлять лише 5% від загальної кількості представників нашого виду, які будь-коли існуватимуть.

Виходячи з цього, математики множать 117 мільярдів на 20, отримуючи оціночну максимальну кількість людей — 2,34 трильйона. Враховуючи сучасні показники народжуваності, людство досягне цієї межі приблизно через 17 100 років. Прихильники теорії стверджують, що існує 95-відсотковий шанс повного вимирання нашого виду до закінчення цього часу, оскільки він є статистичною верхньою межею.

Водночас критики називають такий підхід занадто спрощеним. Вони наголошують, що аргумент ігнорує як реальні небезпеки, так і можливість розвитку нових технологій та колонізації інших планет, що дозволило б людям виживати ще мільйони років.

Лауреат Нобелівської премії з фізики Девід Гросс запропонував значно песимістичніший прогноз, звернувши увагу на реальні загрози від ядерних конфліктів та стрімкого розвитку штучного інтелекту. За його словами, до ймовірного знищення цивілізації залишилося набагато менше часу, ніж передбачає абстрактна статистика.