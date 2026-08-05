Італія вперше цього року запровадила найвищий – червоний – рівень небезпеки через спеку одразу в усіх 27 найбільших містах країни. Влада попереджає про серйозну загрозу для здоров’я населення, а синоптики не очікують послаблення високих температур щонайменше протягом тижня.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Guardian.

Чому в Італії оголосили найвищий рівень небезпеки

Червоний рівень небезпеки означає, що тривала екстремальна спека становить ризик не лише для вразливих категорій населення, а й для всіх жителів.

Під максимальний рівень попередження потрапили всі 27 міст, які входять до системи моніторингу Міністерства охорони здоров’я Італії, зокрема Рим, Мілан, Флоренція, Неаполь, Венеція, Турин, Палермо, Болонья та інші.

У деяких регіонах температура вже наблизилася до +40°C. Жителям рекомендують не перебувати на сонці з 11:00 до 18:00, пити щонайменше 1,5 літра води на день, уникати алкоголю, кави та важкої їжі, а також не залишати дітей і тварин в автомобілях.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

До чого вже призвела хвиля спеки

За даними видання, нинішня хвиля спеки вже пов’язана щонайменше з чотирма смертями. Серед загиблих — 19-річний працівник томатної ферми, 40-річний тесля та охоронець, який, імовірно, помер через перегрів у власному автомобілі.

Спека також посилила посуху в долині річки По. Понад 100 міст у регіонах П’ємонт і Ломбардія вже стикаються з проблемами водопостачання, а фермери повідомляють про втрати врожаю, прискорене дозрівання винограду та скорочення виробництва молока через тепловий стрес у худоби.

Щоб полегшити наслідки аномальної погоди, у Римі та інших туристичних містах відкрили безкоштовний доступ до кондиціонованих кінотеатрів і культурних закладів, а також продовжили години роботи деяких історичних пам’яток для вечірніх відвідувань.