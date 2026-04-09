НаукаХРОНІКА ПОДІЙ

Аномальна спека та катаклізми: Землю накриє найпотужніше кліматичне явище в історії

Автор: Денис Коротинський

Дата:

У Тихому океані зароджується одне з найпотужніших кліматичних явищ за всю історію спостережень — «супер Ель-Ніньйо». Воно здатне спровокувати екстремальні катаклізми та принести рекордну спеку на планету вже найближчими роками.

- Реклама -

Науковці фіксують великі обсяги аномально теплої води під поверхнею океану, що є головним передвісником явища. Стандартне Ель-Ніньйо виникає при підвищенні температури тропічних вод на 0,5°C, проте зараз кліматичні моделі прогнозують зростання на понад 2°C. Це перетворює його на рідкісну та значно руйнівнішу «супер» версію, яка почне активно розвиватися вже наприкінці літа або на початку осені.

Зміни океанічної температури неминуче запустять глобальну ланцюгову реакцію в атмосфері. Наслідки будуть контрастними для різних континентів: Австралії та Південній Америці загрожують жорстокі посухи й лісові пожежі, тоді як східну Африку та Азію можуть накрити масштабні зливи й повені. Крім того, явище серйозно вплине на сезон ураганів в Атлантиці та принесе інтенсивні зимові шторми на територію США.

- Реклама -

«Якщо сформується сильний Ель-Ніньйо і триватиме до зими, майже гарантовано, що 2026, чи 2027 або обидва роки встановлять нові рекорди найвищої температури з початку інструментальних спостережень у XIX столітті», — наголошують кліматологи.

Попри традиційну складність прогнозування у весняний період, фахівці переконані у головному: масштабне вивільнення колосальної кількості тепла з океану додатково прискорить процеси глобального потепління.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

